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Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире

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Суббота 03 июля 2021 18:42
Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире Фото: треть украинцев ждут от украинской сборной победы на Евро-2020 (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Больше половины украинцев (54%) смотрят матчи Евро-2020. При этом 14% респондентов смотрят все игры, 40% - отдельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире

Более трети опрошенных (36%) верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. Еще 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания, 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия.

Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире

В победу национальной сборной Украины больше верят молодежь и женщины.

При этом 45% респондентов считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают.

Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" по 30 июня - 2 июля 2021 года среди 2200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности: не более 2,1%.

Напомним, Украина сыграет со сборной Англии в 1/4 чемпионата Европы по футболу вечером 3 июля. Матч начнется в 22:00.

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