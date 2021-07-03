Большинство украинцев смотрят Евро-2020, а треть верят в победу сборной Украины в турнире

Больше половины украинцев (54%) смотрят матчи Евро-2020. При этом 14% респондентов смотрят все игры, 40% - отдельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Более трети опрошенных (36%) верят в то, что чемпионом Европы станет Украина. Еще 18% убеждены, что это будет Англия, 15% - Италия, 10% - Испания, 7% - Бельгия, 2% - Дания, по 1% - Швейцария и Чехия.

В победу национальной сборной Украины больше верят молодежь и женщины.

При этом 45% респондентов считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают.