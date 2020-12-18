Большинство непосредственных участников судов в Украине довольны вердиктами

Фото: суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опрос на выходе из судов свидетельствует об удовлетворенности решениями

Удовлетворены решениями судов большинство украинцев, кто в течение последних двух лет принимал участие в рассмотрении судебных дел как истец, ответчик, обвиняемый, потерпевший, свидетель либо эксперт. Более половины (53,3%) ответили, что решение суда было законным и справедливым.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В то же время 22,5% опрошенных не считают решение законным и справедливым, еще 13,1% неизвестно это решение, а 12,0% отметили, что им трудно ответить на этот вопрос.

Доля тех, кто считает, что решение суда было законным и справедливым, статистически не отличается от результатов, полученных во время предыдущих опросов в 2012, 2017 и 2019 гг.

Среди тех, кто принимал участие в рассмотрении судебных дел как истец, ответчик, обвиняемый или потерпевший, 45,5% ответили, что решение суда было в их пользу, 19,9% - в пользу противной стороны, 16,6% - что оно было компромиссным, 18,5% - что суд не вынес никакого решения.

Среди респондентов, которые ответили, что решение суда было в их пользу, 88,5% отметили, что оно было законным и справедливым.

Среди респондентов, опрошенных по общенациональной выборке, 12,8% приходилось на протяжении последних двух лет принимать участие в рассмотрении судебных дел в любом качестве (свидетеля, истца, ответчика, подсудимого, потерпевшего, эксперта, судьи, адвоката, сотрудника суда).

Больше всего среди них тех, кто принимал участие в таких заседаниях в качестве истца (4,7% всех опрошенных), свидетеля (3,2%), ответчика (2,5%) и потерпевшего (2,0%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 9 по 14 октября 2020 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%. Опрос участников судебных заседаний на выходе из судов поводился с 21 по 28 октября 2020 года. Было опрошено 1117 респондентов.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 году две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.