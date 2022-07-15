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Чтобы больше зарабатывать, УЗ должна решить проблемы на пограничных переходах, - эксперт

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Пятница 15 июля 2022 12:24
Чтобы больше зарабатывать, УЗ должна решить проблемы на пограничных переходах, - эксперт Фото: чтобы больше зарабатывать, УЗ должна решить проблемы на пограничных переходах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 70% не даст компании заработать больше, поскольку украинские компании, которые так же пострадали от войны, будут и в дальнейшем уменьшать объемы перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в колонке для "Интерфакса".

"Предприятия различных отраслей экономики, которые сегодня пользуются услугами железной дороги, жалуются на значительное повышение себестоимости продукции, в которую приходится закладывать затраты на логистику. Как следствие - объем грузоперевозок будет уменьшаться и в дальнейшем, а следовательно - будут падать и доходы УЗ. Компания будет терять еще больше денег, и снова увеличит тарифы. И так по кругу, - до полного коллапса экономики Украины, которая и без того уже дышит на ладан", - написал Каленков.

Он убежден: у УЗ есть другие механизмы привлечения средств, ведь в нынешних условиях этот государственный монополист выполняет важнейшую транспортную и социальную функцию.

"Это позволяет ей рассчитывать на финансовую поддержку от западных партнеров, или на покрытие финансовых пробелов государством, которое получает ту же помощь от Запада. Речь идет примерно о $50 млн в месяц - именно столько составляет временный дефицит УЗ. Частный же бизнес, в отличие от УЗ, не может не может претендовать на финансовую помощь от государства, и выживает исключительно путем собственных средств", - подчеркнул Каленков.

Также, по его словам, вместе с западными партнерами УЗ должен наконец увеличить пропускную способность западных пограничных переходов - с нынешних 1,9 тыс. до потенциальных 3,4 тыс. вагонов в сутки.

"В случае снижения тарифов и дальнейшей устойчивой тарифной политики, экспортеры будут в состоянии обеспечить соответствующую загрузку УЗ, которая позволит ей получить больше средств, не прибегая к пагубной практике постоянного повышения цен на перевозки. Это оптимальное решение для экономики Украины: оно позволит значительно улучшить финансовое состояние УЗ и сохранить украинские предприятия, которые серьезно страдают от вызванного войной кризиса", - резюмировал Каленков.

Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него - на 23,7%. Причины - блокирование портов и усложнение логистики, из-за которых себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или и вовсе приостанавливают производство, и переводят тысячи работников в вынужденный простой, сокращая им заработные платы.

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