"Большая стройка" откроет для инвестиций районные города и села, - Тимошенко

Развитие инфраструктуры в рамках программы президента "Большая стройка" позволит привлекать в Украину новые инвестиции. В ближайшие годы в ходе программы будет реализован ряд проектов, которые откроют для инвестиций и крупные города, и районные центры и села.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко в Facebook .

"У государства есть две важные задачи для того, чтобы привлекать инвестиции. Во-первых, создавать соответствующие экономические условия. Во-вторых - как раз развивать инфраструктуру", - написал он.

Тимошенко рассказал, как президентская программа будет развивать инфраструктуру Украины. Так, в течение 2021 года планируется сделать рекордные 6500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

Кроме этого, в этом году были сделаны реальные шаги для внедрения государственно-частного партнерства - в частности, в рамках строительства дорог Краковец-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

"Начали работу по развитию региональных аэропортов. Планируем, что через несколько лет в областных и районных центрах заработает 16 современных аэропортов", - сказал Тимошенко.

Обновление коснется и сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Время в дороге между крупными городами должно сократиться до 3-4 часов.

"Одна из задач "Большой стройки" - открыть для инвестиций не только крупные города, но и маленькие районные центры или села. Для этого команда президента Владимира Зеленского, который инициировал масштабную перестройку инфраструктуры, тоже работает в режиме 24/7", - подчеркнул Тимошенко.