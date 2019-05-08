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В больницы Украины направят около 14 тыс. единиц медоборудования

Новости » Общество    08.05.2019 - 19:44
В больницы Украины направят около 14 тыс. единиц медоборудования
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В украинские больницы направят оборудывание на общую сумму 68,8 млн гривен

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства экономического развития о бесплатной передаче украинским больницам 13 тыс. 952 единицы медицинской техники и оборудования на общую сумму 68,8 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МЭРТ.

Данная техника и оборудование находится на балансе Государственного материального резерва Украины и не используется по назначению 3-5 лет, однако она вполне пригодна для работы в медицинских учреждениях.

Ведомство отмечает, что "оборудование в свое время закупалось для нужд Государственного резерва, но пока не используется".

"Мы взвесили все возможности и оказалось, что медицинские учреждения готовы забрать это оборудование, несущественно его модернизировать и использовать в работе. Чтобы передача была прозрачной и честной - передадим все Министерству здравоохранения для дальнейшего распределения в больницы Украины ", - рассказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко 28 марта подписал законопроект №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении трансплантации анатомических материалов человеку". 

Добавим, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта упростил порядок аккредитации учреждений здравоохранения. 

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