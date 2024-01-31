Болгарія оголосила в розшук росіян, які влаштовували вибухи на оборонних заводах країни

Болгарія офіційно оголосила в розшук шістьох громадян Російської Федерації, яких заочно звинувачують у терористичній діяльності на території країни в період з 2011 по 2020 роки. Підозрювані організували низку вибухів на болгарських оборонних заводах, щоб зірвати постачання озброєнь Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарську службу Радіо Свобода.

Слідство підозрює групу росіян у причетності до вибухів на чотирьох збройових заводах і складах. Зокрема, вони несуть відповідальність за вибух на базі компанії EMCO Еміліана Гебрева в Ловнідолі у 2011 році, два вибухи поспіль на об'єкті IMZ-Sopot в селі Іганово у 2015 році, а також за вибух на заводі "Арсенал" біля Мугліжа у 2020 році.

Всі чотири справи були об'єднані у спільне розслідування, яке прокуратура оголосила у квітні 2021 року і відтоді не повідомляла подробиць про його перебіг. У січні болгарський суд видав європейський ордер на арешт (EAW) шести громадян РФ. Софійська міська прокуратура у вівторок, 30 січня, повідомила, що підозрювані у тероризмі росіяни були оголошені в розшук EAW раніше, але до цього часу про це не повідомлялося офіційно.

Також прокуратура вперше повідомила, що розслідує діяльність і причетність до цієї злочинної групи громадян Болгарії. Раніше державне обвинувачення згадувало лише про ймовірну причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до організації цих вибухів.

Фото підозрюваних в отруєнні Гебрева

Болгарська прокуратура у вівторок також оприлюднила фото двох росіян, яких заочно звинуватили в отруєнні Еміліна Гебрева, що сталося у 2015 році. Це Сергій Федотов (ліворуч) і Георгій Горшков, яких міжнародні слідчі ідентифікували як Дениса Сергєєва та Єгора Гордієнка.

Фото: svobodnaevropa.bg

Окрім Сергєєва (він же Сергій Федотов), двом іншим російським агентам - Єгору Гордієнку (він же Георгій Горшков) і Сергію Лютенку (він же Сергій Павлов) - були заочно висунуті звинувачення у замаху на Гебрева.

У вівторковій заяві Державної прокуратури також уперше з'явилися подробиці про розслідування болгарською владою вибухів у Ловнідолі, Іганово та Муглижі.

Зазначається, що за останні три роки шістьом обвинуваченим, щодо яких запитується ордер, були висунуті звинувачення, проведені процесуально-слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою перевірки підозр щодо діяльності громадян Болгарії та їхньої причетності до цієї злочинної діяльності, а також зібрані численні докази щодо шести обвинувачених.

Водночас, прокуратура наразі нічого не повідомила про хід розслідування ще двох нещодавніх випадків, пов'язаних з базою компанії Гебрева у місті Карнобат.

Замах на Гебрева та диверсії РФ

За даними болгарської прокуратури, росіяни у період з 28 квітня 2015 року до 4 травня 2015 року намагалися вбити Еміліана Гебрева, його сина та бізнес-партнера невстановленою фосфорно-органічною речовиною. Підозри отримали троє росіян, прокуратура вбачала застосування ними "Новічка".

Сам Гебрев роками просував версію, що його отруєння у 2015 році було пов'язане з придбанням російського збройового заводу "Дунаріт", який опинився на межі банкрутства після краху Корпоративного комерційного банку у 2014 році.

31 липня 2022 року близько 4 години ранку стався вибух на складі боєприпасів компанії EMCO під Карнобатом. Крім цього, вибухи лунали на його об'єктах в 2011, 2015 та 2021 роках.

У ніч з 24 на 25 червня 203 року на базі EMCO в Карнобаті спалахнула потужна пожежа.

В листопаді минулого року Еміліан Гебрев не виключив повторних російських диверсій, націлених на зрив військової допомоги Україні.

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