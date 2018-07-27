Богомолец: за период 2014-2017 годов в зоне АТО погибли 104 медика

По данным Богомолец, по профессии и уровню образования 14% погибших были врачами

За период с 2014 до 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции погибли по меньшей мере 104 медицинских работника. Об этом в социальной сети Facebook сообщила народный депутат, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"В 2014 году было аннексировано Россией часть территории Украины – полуостров Крым – и началась военная агрессия на востоке Украины, за время которой погибло уже свыше 10 тыс. лиц. В этих условиях украинские медики оказывали медицинскую помощь на территории Донецкой и Луганской областей военным и гражданскому населению. Нами была проведена огромная работа, во время которой собраны исчерпывающие доказательства и данные о количестве погибших медиков и причинах их смертей. Всего за период 2014-2017 годов были получены данные о 104 погибших медикак в зоне проведения АТО", – рассказала Богомолец.

По ее данным, по профессии и уровню образования 14% погибших были врачами, 21% – фельдшерами и медицинскими сестрами, 59% – санинструкторами и санитарами, 5% – командирами эвакуационного отделения и 1% – водителями санитарного транспорта.

"60% погибших были солдатами и прапорщиками, 21% – сержантами или старшинами, 12% – младшими и старшими офицерами, 7 % – волонтерами. 47% погибших составили лица в возрасте от 31 до 40 лет, 31% – от 21 до 30 лет, 2% – младше 21 года. 94% погибших – мужчины, 6% – женщины. Среди причин смерти медиков – 91% – это ранения, в том числе от артиллерии, попадания противотанковых ракет в транспорт, снайперского обстрела, подрыва на мине, ножевых ранений и т. п.. Самоубийство и инфаркт составили по 1%", – привела печальную статистику народный депутат.

Она отметила, что согласно с Минскими договоренностями, в зоне конфликта на Донбассе запрещено использование крупнокалиберной артиллерии, но среди причин гибели медиков она составляет 19,6% и еще 2% – это попадания противотанковых ракет в санитарный транспорт.

"Несмотря на договоренности о режиме прекращения огня, в 2015-2017 годах погибло 55% медиков от общего количества погибших. 83% медиков погибли на территории Донецкой и Луганской областей – непосредственной территории военного столкновения – от травм, несовместимых с жизнью, 17% – умерли уже на этапе дальнейшей медицинской помощи. В семьях погибших осталось 46 детей", – рассказала председатель парламентского комитета.

Политик подчеркнула: приведенные факты свидетельствуют о насильственной природе смертей медиков в 91% случаев и низкую эффективность выполнения Минских соглашений страной-агрессором.

Использование этой информации является важным на дипломатическом уровне, во время международных переговоров нашими дипломатами. Для чествования памяти наших погибших побратимов в августе вместе с ОО "Общественное информационное пространство", ОО "Медики Майдана" и Музеем революции достоинства планируем открытие выставки, посвященной бессмертному подвигу наших друзей и коллег погибших украинских медиков, нашему небесному медсанбату", – завершила Богомолец.