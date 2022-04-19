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Из-за боевых действий и дождей: движение между Бердянском и Запорожьем закрыто

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Запорожская область, Вторник 19 апреля 2022 15:48
Из-за боевых действий и дождей: движение между Бердянском и Запорожьем закрыто Фото: движение между Бердянском и Запорожьем закрыто (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Движение между городами Бердянск и Запорожье закрыто. Причиной тому являются боевые действия и дожди, которые размыли объезду дорогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянского горсовета "Бердянск сейчас".

"Движение между Бердянском и Запорожьем - закрыто! В Васильевском направлении - из-за дождей сильно размыта объездная дорога. В Ореховском направлении - движение остановлено из-за активных боевых действий", - говорится в сообщении.

По имеющейся у мэрии информации, на этой дороге была пробка около 300 машин, которые не могли продолжить движение.

Напоминаем, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на южном направлении ситуация контролируемая. ВСУ не дают оккупанту продвинуться в сторону Запорожья.

Добавим, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российско-оккупационные войска начали наступление в Запорожской области, около 10 тысяч вражеских солдат движутся на юг в направлении Гуляйполя.

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