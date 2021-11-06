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Боевики восемь раз обстреляли украинских военных, один боец получил ранения

Новина українською →
Донбасс, Суббота 06 ноября 2021 07:38
Боевики восемь раз обстреляли украинских военных, один боец получил ранения Фото: боевики восемь раз обстреляли украинских военных, один боец получил ранения (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Боевики восемь раз обстреляли украинских военных. Один боец получил ранение, он находится в больнице, состояние его здоровья - удовлетворительное

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенных пунктов Болотное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Талаковки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 6 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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