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Боевики обстреляли из гранатометов Лебединское: ранен военный

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 22:58
Боевики обстреляли из гранатометов Лебединское: ранен военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Раненого военного эвакуировали

Сегодня вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, вечером под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор из имеющихся огневых средств.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого военного эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в штабе.

Боевики обстреляли из гранатометов Лебединское: ранен военный

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток было зафиксировано 10 обстрелов, Оккупационные силы били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

За сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены
Новости Украины ДонбассобстрелООС
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