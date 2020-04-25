Боевики обстреляли из гранатометов Лебединское: ранен военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Раненого военного эвакуировали

Сегодня вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, вечером под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции украинских военных в районе Лебединского. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы. Подразделения Объединенных сил дали отпор из имеющихся огневых средств.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Раненого военного эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток было зафиксировано 10 обстрелов, Оккупационные силы били из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было зафиксировано.