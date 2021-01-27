Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов

Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)

В среду, 27 января, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, вражеский обстрелы были зафиксированы в пригороде Авдеевки и Марьинки. Оккупанты вели огонь в сторону позиций Объединенных сил из стрелкового оружия, а у Водяного - еще и из подствольного гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировало увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.