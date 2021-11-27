Боевики обстреливали позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения

В субботу, 27 ноября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики в направлении Марьинки открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Вблизи Пивденного пророссийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также неподалеку от населенного пункта оккупационные войска осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. "Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.