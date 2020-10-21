Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В среду, 21 октября, на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела по украинским позициям. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского.

Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано вблизи Авдеевки, где оккупанты открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка, пролетел вражеский беспилотник типа "Орлан".

"Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника. Это сделало невозможным его дальнейшее применение", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 20 октября, боевики шесть раз нарушили "тишину". В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе.