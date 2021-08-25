Боевики на Донбассе разместили с нарушением более 100 единиц запрещенной техники

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики на Донбассе разместили с нарушением договоренностей запрещенное вооружение и военную технику. Информация об этом занесена в отчет СММ ОБСЕ от 24 августа 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил .

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели обнаружили 102 единицы вооружения, размещенных с нарушением линий отвода и вне выделенных мест хранения.

Так, на полигоне возле Миусинска боевики разместили 3 единицы ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода, а также 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц вне выделенных мест хранения.

Вблизи оккупированного Садового наблюдатели заметили 9 единиц ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода.

На полигоне в районе населенного пункта Терновое боевики за пределами выделенных мест хранения разместили 21 танк и 17 самоходных гаубиц.

Кроме того, беспилотники и патрули миссии ОБСЕ зафиксировали, что боевики размещают вооружение в жилых районах населенных пунктов Калиново, Брянка и вблизи Каменки, Старобешево, Новомихайловки и Марьяновки.

"Указанное может свидетельствовать о вероятном создании российскими оккупационными войсками маневровых бронированных групп, проверке резерва и ротации личного состава", - пояснили в штабе ООС.