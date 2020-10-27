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Боевики на Донбассе проверяют состояние своих полигонов, - разведка

Донбасс, Вторник 27 октября 2020 14:20
Боевики на Донбассе проверяют состояние своих полигонов, - разведка
Фото: боевик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Андрей Козловский

На Донбассе руководство российских оккупационных администраций проверяет состояние развития полигонной инфраструктуры. В первую очередь проверяют оборудование пунктов управления, казарменный фонд и защитные фортификационные сооружения от высокоточного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, инспекция осуществляется по указанию российских кураторов. Также в украинской разведке отмечают, что в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск завершилась подготовка к командно-штабным учениям по территориальной обороне.

Напомним, в течение минувших суток, 26 октября, на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, однако боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, командование российско-оккупационных войск проводит комплексную итоговую проверку по итогам 2020 года.

Также ранее РБК-Украина писало, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова дать мощный отпор России, если РФ решится на эскалацию.

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