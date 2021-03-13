Боевики на Донбассе продолжают нарушать тишину и не отводят вооружение, - ОБСЕ

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. Таких нарушений в Луганской и Донецкой области представители Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) насчитали 27.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии ОБСЕ за 12 марта.

Наиболее напряженной была ситуация в Луганской области. Там миссия ОБСЕ зафиксировала сразу 14 нарушений режима прекращения огня и взрывы. При этом, большая часть нарушений происходила в районе города Попасная. Также отмечается, что в Попасной ситуация была напряженной и в предыдущие дни.

В Донецкой области напряженной остается ситуация возле Лебединского. На Донетчине зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня и взрывы.

Напряженная ситуация на Луганщине и с отведением вооружения. Члены ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня, 4 гаубицы и

1 противотанковую пушку, которые были размещены в нарушение линий отвода в

неподконтрольных правительству районах.