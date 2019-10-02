Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты 6 раз открывали огонь по подразделениям ООС

С начала среды, 2 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Так, по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 2 октября 2019

На Луганском направлении боевики из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинских военных в районе населенных пунктов Зайцево и Крымское.

Кроме того, из того же вооружения были обстреляны подразделения Объединенных сил вблизи Павлополя, Новогнатовки, Новотроицкого и Николаевки, что на Донецком направлении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас потери среди украинских военных не зафиксированы. Объединенные силы надежно контролируют ситуацию вдоль линии соприкосновения.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 1 октября, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции вблизи Золотого и Богдановки. Вчера ни один украинский военный не пострадал.