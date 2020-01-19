ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 13:11
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра

С утра воскресенья, 19 января, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности о бессрочном и всестороннем прекращении огня на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное вооружение.

Так, около 10:45 боевики из минометов 120-го калибра били по укреплениям украинских военных в районе населенного пункта Орехово. Уже в 11:20 оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новоалександровки.

"По предварительной информации, боевых потерь, вследствие этих прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства", - добавили в ведомстве.

ООС на Донбасі

Ситуация на Донбассе по состоянию на 19 января 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 18 января на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 воинов получили ранения. Вчера российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное вооружение.

Боевики на Донбассе применили минометы: ранены 8 военных В штабе ООС отрицают минирование акватории Азовского моря
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь