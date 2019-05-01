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Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    01.05.2019 - 18:29
Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Двое военнослужащих получили ранения

В воскресенье, 1 мая, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня и использовали оружие запрещенное Минскими договоренностями, ранены 2 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Пески боевики дважды применили минометы 120 и 82 мм, около поселка Новотроицкое боевики применили станковые противотанковые гранатометы.

Также дважды обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи населенных пунктов Лебединское и Николаевка. Вблизи села Гранитное боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля на Донбассе погиб украинский военный. Боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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