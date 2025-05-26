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BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима

Понеділок 26 травня 2025 21:28
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BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима Фото: BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW на щорічному конкурсі елегантності Villa d'Este 2025 презентувала автомобіль BMW Concept Speedtop, побудований на базі купе 8-Series. Модель буде випущена малою серією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тридверний BMW Concept Speedtop має оригінальний дах. Багажник розділений на два відсіки: верхня має високу підлогу, встановлену на рівні порога третіх дверей, а нижня йде далі до салону і обладнана бічними нішами.

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима

У інтер'єрі для обробки використані найдорожчі матеріали, включаючи натуральну шкіру. Сидінь лише два, за ними обладнані ніші, в які помістяться сумки італійської фірми Schedoni, скроєні спеціально для цієї машини та входять до комплекту.

Заявлено, що BMW Concept Speedtop оснащений найпотужнішим у гамі двигуном V8. Це означає, що за основу взято модифікацію M8 Competition, у якої бітурбомотор на 4,4 л видає 625 к.с. та 750 Нм. Про якісь технічні доробки не сказано. Натомість одразу оголошено тираж: буде випущено 70 машин, і на них вже відкрито прийом замовлень.

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима

Вартість кожної машини перевищить 500 тисяч євро. Випуск дрібносерійних ексклюзивних моделей стане постійним завданням підрозділу BMW M, оскільки такі машини піднімають статус та позиціонування бренду.

BMW представила ексклюзивний універсал з трьома дверима

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