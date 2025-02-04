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Блокують допомогу киян ЗСУ. В Київраді звернулися до СБУ

Вівторок 04 лютого 2025 17:06
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Блокують допомогу киян ЗСУ. В Київраді звернулися до СБУ Фото: у Київраді звернулися до СБУ (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

До Київради надійшов запит від силових структур, в якому співпрацю із ЗСУ фактично називають "створенням злочинної організації". Це спроба заблокувати допомогу військовим від столичної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника мера столиці, секретаря Київради Володимира Бондаренка.

"Вітаю усіх нас, хто підтримує ЗСУ. Тепер ми злочинна організація. Принаймні, на думку силовиків. Не пройшло й тижня, як після виділення громадою Києва понад 5 мільярдів гривень на ЗСУ, хтось у владних кабінетах вирішив зупинити всю допомогу захисникам від столиці. І правоохоронці почали блокування грошей на ЗСУ. На адресу Київської міськради надійшов запит, в якому по суті, співпрацю Київради та ЗСУ називають "створенням злочинної організації", інкримінуючи статтю 255 КК України", - повідомив Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що силовики в контексті цієї справи вимагають від Київради надати рішення по виділенню субвенцій в рамках програми «Захисник Києва на 2022-2024 роки». Також їх цікавить планування виділення коштів на потреби Сил оборони та звіти від військових частин та інших установ, яким допомагала громада.

"Людською мовою це означає: "Треба заблокувати роботу Київради, щоб вони не могли ні копійки виділити на ЗСУ. Треба занурити Київраду в обшуки та допити. Треба зробити настільки боляче підрозділам ЗСУ, яким допомагає громада, щоб командири жахалися цієї допомоги як вогню. Треба натякнути підрозділам, що не варто у Києва брати допомогу, бо можна опинитися на лаві підсудних поруч з офіцерами". Ось такий сигнал і киянам зокрема", - пояснив Бондаренко.

Він упевнений, що такі дії слідчих та прокурорів несуть пряму загрозу національній безпеці України та мають бути предметом дослідження спецслужб.

"У зв’язку з цим будемо звертатись до Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України з проханням дати оцінку діям представників правоохоронних органів, які свідомо блокують виділення Київрадою допомоги ЗСУ, та чиї дії тоді підриватимуть національну безпеку та нестимуть загрозу державному суверенітету України", - наголосив Володимир Бондаренко.Блокують допомогу киян ЗСУ. В Київраді звернулися до СБУ

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що лише на першій у 2025 році сесії 30 січня Київрада виділила на допомогу Силам оборони понад 5 млрд грн.

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