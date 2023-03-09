Блокування українських портів призвело до падіння ВВП на 30%, - експерт

Блокування українських портів повністю повторює тактику, яку застосовувала фашистська Німеччина у Великобританії. Саме через закриті морські шляхи ВВП України обвалився на понад 30%, тож це питання має бути вирішене з залученням міжнародної спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного журналіста Василя Январьоева.

"Практики щодо ведення війни у німецьких нацистів та їх російських нащадків дуже схожі. Так, намагаючись поставити на коліна Великобританію, Адольф Гітлер наказав адміралам Еріху Редеру та Карлу Дьоніцу задушити супротивника морською блокадою. До кінця року англійці втратили п’яту частину свого торговельного тоннажу, води біля британських портів мінувались нацистами, а самі вони зазнали серії потужних ударів з повітря. Але попри серйозні економічні труднощі, збройний опір британців з часом ставав все більш ефективним", - йдеться у матеріалі.

Володимир Путін старанно копіює методи Адольфа Гітлера: блокування українських портів, до якого агресор вдався з самого початку війни, мало на меті зруйнувати економіку України.

"Великі обсяги української зовнішньої торгівлі, зокрема, майже 80% її експорту, у довоєнні часи проходило саме через порти. І саме їх блокування призвело до того, що падіння ВВП минулого року перевищило 30%, що стало найгіршим показником за весь час незалежності", - додає він.

Окремо видання відзначає той факт, що Росія користується можливістю безперешкодного торговельного судноплавства зі своїх чорноморських портів. Тож вирішення питання може лежати у обмеженні цих можливостей.

"Таким чином, питання може стояти так: або нульовий транзит для російських вантажів через протоки Босфор і Дарданелли, або ж повернення у Чорному морі до статус-кво 2021 року, тобто до вільного й безпечного пересування усіх суден, з будь-яких пунктів відправлення, під будь-яким прапором", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерт американського аналітичного центру Atlantic Council заявила, що Туреччина має докласти зусиль, щоб зберегти свою роль як ключового члена НАТО в Чорному морі. І вирішити серйознішу проблему - зберегти свободу судноплавства, заблоковану Росією.

Також віце-прем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти із закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгове судноплавство для України.