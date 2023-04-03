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Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України, - NYT

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Понеділок 03 квітня 2023 15:15
Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України, - NYT Фото: блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Блокада Росією морських портів призвела до значного ускладнення експортної логістики товарів з України, та обмежила доставку найцінніших товарів. Ця ситуація не тільки провокує дефіцит продовольства у світі, а й впливає на світову безпеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.

"Морська блокада Росією чорноморських портів України обмежила доставку найцінніших експортних товарів - сталі, зерна та добрива - на міжнародні ринки, створюючи дефіцит продовольства, підвищуючи ціни та сприяючи глобальній небезпеці", - підкреслило видання.

Журналісти зазначили: угода, укладена за посередництва Організації Об’єднаних Націй, дала змогу експортувати частину пшениці, кукурудзи та соняшникової олії з України, збільшуючи постачання продовольства у світі та посилюючи економіку країни під час війни. Проте постачання залізної руди та сталі, які зазвичай експортуються великим вантажними суднами, повністю припинилося.

"Тепер продукцію потрібно експортувати залізницею, а така логістична альтернатива набагато дорожча та складніша. Світові ціни на сталь також різко впали у 2022 році. Ба більше, велика частина вугілля, яке використовується для роботи доменних печей, зараз перебуває під контролем Росії або видобувається поблизу лінії фронту. Через це металургійне виробництво - друга за значимістю галузь країни після сільського господарства, на яку припадає 20% експорту. Але виробництво сталі в країні, яке у 2021 році посідало дев'яте місце у світі, у 2022 році впало на 70%", - зауважило видання.

Як відомо, днями Європейська бізнес асоціація звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН), Туреччини, Міністерства закордонних справ та віце-прем’єр-міністра з відновлення України з закликом активізувати спільні зусилля та домогтися повного розблокування судноплавства у Чорному морі.

Раніше Федерація роботодавців України заявила, що розблокування експорту через морські порти дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

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