Близько 70% проектів фонду Favbet Foundation спрямовані на допомогу ЗСУ
Близько 70% коштів благодійного фонду Favbet Foundation наразі спрямовуються на допомогу ЗСУ, а 30% - на підтримку освітніх, соціальних, спортивних проектів, а також на допомогу постраждалим від війни та ВПО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Forbes.
"Військові мають бути на першому місці. Favbet Foundation займається автівками та дронами - саме їх найчастіше запитують українські військові. На фронті це витратні матеріали, які часто втрачаються під час виконання бойових завдань, тому потреба в них є постійно. Те ж саме стосується систем зв’язку й іншого високотехнологічного обладнання", - говориться в статті.
Сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння Favbet Foundation вже становить понад 210 млн грн. Це понад 260 автомобілів та 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
На початку великої війни Favbet Foundation перерозподілив майже всі проєкти таким чином, щоб вони працювали на допомогу ЗСУ. Наразі підтримка Сил оборони перетворилася на системну роботу мілітарі-хаба, а гуманітарні ініціативи сфокусували на програмах освітнього та спортивного розвитку дітей і підлітків.
"Не забувайте про базові потреби постраждалих від війни та переселенців. Гуманітарна катастрофа, спричинена підривом Каховської ГЕС, показала, наскільки важливо українцям швидко об’єднуватися й допомагати одне одному. Допомога херсонцям надходила звідусіль, у тому числі з інших країн", - йдеться в статті.
У перші дні після підриву дамби співробітники фонду привезли до Херсона два буси з трьома тоннами питної води та тонною медичних засобів.
"Ми спрямували 5 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, підтримавши збір "Допоможемо рятувальникам" платформи UNITED24", - зазначається в статті.
Ще в перші тижні повномасштабної війни Favbet Foundation відкрив Центр адаптації для переселенців із України в Загребі (Хорватія) для надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги українцям. Влітку фонд організував навчальний процес для дітей і дорослих переселенців із безкоштовними курсами різних напрямів. Також тут надають юридичну підтримку.
У межах проекту "Клуб супергероїв" фонд запустив ініціативу "Сильніші разом", яка допомагає дітям розкривати свої суперздібності у спорті. Завдяки цьому десятки дівчат і хлопців із родин переселенців та військовослужбовців отримали можливість безкоштовно тренуватись і щодня ставати кращою версією себе.
Також разом із партнерами Code Club Україна Favbet Foundation започаткував проект IT Kids, щоб навчити основам інформаційних технологій сотні українських дітей.
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