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Близько 40% націнки на розчині для ін'єкцій: стали відомі деталі контрактів АТ "Фармак" і Міноборони

Четвер 03 квітня 2025 16:06
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Близько 40% націнки на розчині для ін'єкцій: стали відомі деталі контрактів АТ "Фармак" і Міноборони Фото: стали відомі деталі контрактів АТ "Фармак" і Міноборони (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

АТ "Фармак" заключив договор на поставку в Головний військовий клінічний госпіталь Міноборони розчин для ін'єкцій Тріомбраст власного виробництва по ціні на 40% дорожче, ніж цей препарат продається в аптеках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prozorro.

Контракт підписаний 30 березня без тендерних процедур. За договором, мова йде про поставку препарату Тріомбраст розчин д/ін. 76 % по 20 мл з 5 ампулами в упаковці за ціною 597 грн за упаковку.

За даними ресурсу Tabletki.ua ціна такого самого препарату з такими же маркуваннями та дозуванням доступний в українських аптеках від 423 грн, тобто майже на 150 грн дешевше.

Націнка між ціною і аптеці і при прямому контракті з військовим госпіталем становить 40%.

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