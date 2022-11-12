Близькі до контролю над Сенатом. Демократи перемагають в одному з ключових штатів, - CNN

Кандидат у сенатори від Демократичної партії США у штаті Арізона Марк Келлі, ймовірно, перемагає свого опонента-республіканця Блейка Мастерса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з прогнозами видання, Келлі своєю перемогою забезпечить 49 місце для демократів у верхній палаті парламенту США. Таким чином, партії президента США Джо Байдена потрібне ще одне місце в Сенаті для того, щоб зберегти більшість. При цьому у республіканців зараз також 49 сенаторів.

Результати виборів до Сенату залишаються непідрахованими лише в Неваді - де чинний сенатор-демократ Кетрін Кортес Масто протистоїть республіканцю Адаму Лаксальту, колишньому генпрокурору штату. Згідно з останніми підрахунками, Масто зараз скорочує відрив від Ласкальта, тому спрогнозувати результат поки що неможливо.

Як зазначає CNN, Арізона та Невада вважалися спірними штатами до початку виборів до Конгресу. Саме там республіканці мали високі шанси здобути перемогу над демократами і в результаті цього отримати контроль над Сенатом.