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Блінкен вирушить до Сеула для обговорення заходів реагування на співпрацю КНДР із Росією

Південна Корея, Четвер 02 листопада 2023 17:44
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Блінкен вирушить до Сеула для обговорення заходів реагування на співпрацю КНДР із Росією Фото: Ілюстративне фото (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує обговорити заходи реагування на війну Росії проти України з президентом Південної Кореї.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

"У Сеулі, четвертому етапі поїздки, Блінкен проведе зустрічі з президентом Юн Сок Йолем, міністром закордонних справ Пак Джіном і радником з національної безпеки Чо Те Йоном", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вони обговорять способи реагування на війну в Україні та зростаюче військове співробітництво Росії з Північною Кореєю.

Загалом Блінкен проведе дев'ятиденну поїздку. Він відвідає Ізраїль, Йорданію, Японію, а також Індію.

Вашингтон прагне запобігти ескалації війни між Ізраїлем і угрупованням бойовиків ХАМАС, зберігаючи при цьому свою стратегічну орієнтацію на Індію і Тихоокеанський регіон.

Допомога Росії від КНДР

Північна Корея відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання розпочалось ще в серпні поточного року.

Зазначимо, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни, і пояснив чому.

Bloomberg написало, що лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем із продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв.

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