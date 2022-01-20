ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен: пока газ не поступает по "Северному потоку-2" - это рычаг воздействия на Россию

Новина українською →
Берлин, Четверг 20 января 2022 17:17
Блинкен: пока газ не поступает по "Северному потоку-2" - это рычаг воздействия на Россию Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока по "Северному потоку-2" не поступает газ, то это рычаг воздействия на Россию. В Москве учитывают это, особенно в ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и главы МИД Германии Анналеной Бербок.

"Газ пока не поступает по "Северному потоку-2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что российские власти учитывают это и тяжелые последствия, которые последуют в случае вторжения в Украину. Блинкен подчеркнул, что США рассматривают все возможные варианты действий Москвы и обсуждают с союзниками ответ на них.

Напомним, накануне визита Блинкена в Германию Берлин посетил директор ЦРУ Уильямс Бернс. Он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем. Обсуждали ситуацию на границе Украины и "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Энтони Блинкен
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом