Блінкен обговорив із главою МЗС Норвегії посилення допомоги Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде обговорили посилення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Зазначається, що Блінкен і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зустрілися сьогодні в Брюсселі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Держсекретар і міністр закордонних справ підтвердили свою спільну прихильність НАТО і трансатлантичній безпеці та обговорили додаткові заходи з підтримки України проти агресії Росії.

Про що ще говорили чиновники

Вони проконсультувалися з приводу конфлікту в Газі та наголосили на необхідності продовжувати розширювати гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Також держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Барт Ейде обговорили інші теми, що становлять взаємний інтерес, включно з Арктикою і глобальною продовольчою безпекою.

Допомога від Норвегії

У жовтні Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала один мільярд крон (84 мільйони євро) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із найвищим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки.