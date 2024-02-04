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Благодійний фонд Мкртчана передає захисникам БПЛА, обігрівачі та генератори

Неділя 04 лютого 2024 11:37
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Благодійний фонд Мкртчана передає захисникам БПЛА, обігрівачі та генератори Фото: благодійний фонд Мкртчана передає захисникам БПЛА, обігрівачі та генератори (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана передав військовим підрозділам у Донецькій області дрони-розвідники, наземну станцію і дрони-камікадзе. Передали бійцям також дизельні обігрівачі, генератори та акумулятори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Благодійний фонд придбав для кількох підрозділів засоби, що допоможуть бійцям бути у теплі, вражати ворога і зберігати життя побратимам. На фронт на Донеччину вирушають чотири комплекси БПЛА "ВАЛК-1" та одна наземна станція керування. Ці українські безпілотники - надійні і безвідмовні у снігопади, морози й тумани. Також ми придбали і передали 19 дронів DJI, зокрема з модифікаціями оптики і нічного бачення, 211 FPV дронів, акумулятори, 44 дизельні обігрівачі, зарядні станції та генератори. Традиційно – у співпраці з керівництвом Донецької ОВА. Попереду - до двох місяців зимної погоди. Приємно, що воїни матимуть, чим протистояти холоду і ворогу. Переможемо їх обох", - зазначив засновник фонду Едуард Мкртчан, який наразі також бере участь в бойових діях на Донеччині.

Благодійний фонд Мкртчана передає захисникам БПЛА, обігрівачі та генераториБлагодійний фонд Мкртчана передає захисникам БПЛА, обігрівачі та генератори

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення за кошти фонду для військових придбали та передали десятки автівок, сотні БПЛА різних видів, системи очищення води, модеми Starlink, зарядні станції EcoFlow та генератори.

Протягом цього та минулого років було надано допомогу десяткам тисяч цивільних мешканців Донецької області. Вони отримали продуктові набори, пічки для обігріву, генератори, будівельні матеріали для відновлення домівок.

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