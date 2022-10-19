Благодійний фонд Київського КПК за 2 місяці надав допомоги на понад 1 млн гривень

За вересень та жовтень місяць благодійний фонд "Картонник" Київського КПК надав допомоги на понад мільйон гривень територіальним громадам України, благодійним організаціям та всім, хто її потребував..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"За вересень-жовтень ми надавали туалетний папір, паперові серветки, рушники, картонні коробки, ліжка з гофрокартону, гофроящики, бензогенератор та все, про що нас просили різноманітні організації, зокрема - Бородянська, Чернігівська, Київська та Харківська територіальні громади, громадські організації та благодійні фонди. Загалом у перерахунку на грошовий еквівалент було надано допомоги у понад мільйон гривень", - повідомив голова фонду Олександр Ременюк.

Він також додав, що "Картонник" допомагає різноманітним фондам та територіальним громадам на постійній основі.

Зокрема, Київський картонно-паперовий комбінат запустив благодійний проект з виготовлення ліжок та табуретів з гофрокартону для українців, які опинилися у складних умовах і вимушені ночувати не у своїх домівках - у центрах для переселенців, у бомбосховищах чи на території бойових дій.

Нагадаємо, Київський картонно-паперовий комбінат працює в Обухові і є містоутворюючим підприємством, на якому наразі працює 2500 українців.

ККПК здійснює експорт своєї продукції у 35 країн світу та має 148 мільйонів доларів обсягу товарної продукції.

Наразі Київський картонно-паперовий комбінат виробляє гофротару, литу тару, картон та паперові вироби, зокрема - відомий на всю Україну туалетний папір "Обухів-65".