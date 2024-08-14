Бізнесу на деокупованих та прифронтових територіях планують надавати податкові пільги: що відомо

Бізнесу на територіях деокупованих та прифронтових громад планують надавати податкові пільги та вводити низькі відсоткові ставки на кредити. Це передбачено у напрацюваннях рамкового законопроєкту “Про основні засади відновлення”. Втім його автори вважають, що список потенційно ефективних преференцій для бізнесу потрібно розширювати.

Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з поиланням на її виступ.

За її словами, нині триває доопрацювання проєкту закону “Про основні засади відновлення” згідно з пропозиціями, озвученими усіма причетними до цього процесу стейкхолдерами. Доопрацюванню підлягають зокрема і фактори, які впливатимуть на рішення про те, які населені пункти Україна відновлюватиме першочергово і які, на жаль, можливо відновлювати не буде.

Один з факторів, що визначатиме можливість відновлення - соціально-економічний потенціал громади, який в свою чергу залежатиме від того, який бізнес буде працювати на її території. Відповідно, для нього потрібно передбачити стимули.

"У цей складний час українські громади мають зосередитися на всебічній підтримці бізнесу, який не лише створює робочі місця, а сплачуючи податки, фінансує витрати, пов’язані з обороною нашої держави. Ряд стимулів для підприємців, що зайдуть працювати у деокуповані або прифронтові громади ми передбачили у законопроєкті “Про основні засади житлової політики”, але ми розуміємо, що їх може бути замало, тож просимо долучитися до їх пропозиції і розробки", - повідомила Олена Шуляк.

Вона презентувала список потенційних преференцій, які, на думку розробників законопроєкту, забезпечать комплексний підхід до відновлення громад, зруйнованих під час воєнних дій. Йдеться про:

Інфраструктурну підтримку - забезпечення доступу до критичної інфраструктури (дороги, електропостачання, вода, інтернет, медичні та освітні послуги);

Фінансові стимули (додаткові субвенції, гранти або ж пільгове фінансування комунального та приватного сектору) або інші форми фінансової підтримки для підприємців, які вирішують розпочати або розширити бізнес на цих територіях;

Податкові пільги для підприємців та фізичних осіб;

Підтримку інновацій та заохочення інвестицій;

Заохочення місцевого виробництва та споживання;

Інформаційну підтримку підприємництва та навчання.

"Незалежно від того, перебувають наші громади в тимчасовій окупації чи на цих територіях ведуться бойові дії, чи громади є прифронтовими, про майбутнє необхідно думати вже зараз. Ми й надалі працюватимемо над тим, аби максимально залучати мешканців та активістів на місцях до обговорення майбутнього процесу відновлення", - наголосила Шуляк.

Парламентарка нагадала, що на потреби відновлення громад передбачено майже 1 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility, яка передбачає отримання Україною 50 мільярдів євро до 2027 року. Ці кошти - 1 млрд євро, підуть у громади напряму, тому дуже важливо, щоб вони були максимально готові для реалізації якісних проєктів на місцях. Для цього громадам потрібні люди, які мають навички проєктного менеджменту, які обізнані з питаннями економічного характеру, взаємодії з міжнародними партнерами.