Бізнес зіштовхнувся з проблемами від запровадження вуглецевого мита СВАМ, - експерт

Механізм транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) вже фактично працює з 1 жовтня 2023 року. І хоча до 1 січня 2026 року триває перехідний період, під час якого компанії подають лише звітність про викиди вуглецю під час свого виробництва, український бізнес вже зіштовхнувся з проблемами.

Головними проблемами українських виробників є невизначеність, непрогнозованість та брак даних, уточнив експерт. Так, підприємства вже навчилися заповнювати звітність CBAM, але загальний обсяг невизначеності залишається дуже високим.

Виробники поки не знають еталонних значень викидів парникових газів в ЄС, якою буде динаміка вартості CBAM-сертифікатів, як ЄС буде розширювати перелік товарів, що підпадатимуть під дію CBAM, та як саме будуть реагувати великі міжнародні партнери, такі як у США та Британії, які вже готують свої аналоги CBAM.

"Для металопереробників головним внутрішнім ризиком є нерозуміння, чи взагалі виживуть великі українські металургійні підприємства після повного запровадження CBAM. Це вертикально-інтегрована галузь і ланцюжок виробництва – від видобутку руди до постачання готової продукції, яка для нас є сировиною. Ми історично залежимо від цих поставок", - наголосив Лавриненко.

Він висловив впевненість, що українській владі слід працювати над виключення України з-під дії CBAM з огляду на форс-мажорні обставини, а як мінімум - підписати угоду, яка дала б ясність та прогнозованість на найближчі 10-15 років для України. А саме — зафіксувала б вичерпний перелік товарів з України, що підпадатиме під дію СВАМ (і не буде доповнюватись), та зрозумілий алгоритм розрахунку з опублікованими на наступні 10-15 років значеннями складових.

Нагадаємо, раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.