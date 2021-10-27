Бизнес призвал парламент обновить законодательство об авторском и смежных правах

В Украине обсудили пути выхода из кризиса в сфере коллективного управления. В частности, представители бизнеса подчеркнули, что один из путей - изменение законодательства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию "Как выйти из кризиса в сфере частного копирования и репрографии" в " Укринформ ".

В ходе пресс-конференции руководитель направлений регуляторный, бытовая электротехника Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова отметила, что переговоры с аккредитованными организациями коллективного управления в сферах частного копирования и репрографии зашли в тупик.

"Речь идет о необходимости платы так называемых авторских отчислений с оборудования с носителей информации за вероятную возможность, что с такого оборудования будет скопировано то или иное авторское произведение и, таким образом, автору будет причинен вред. Следовательно, есть определенные аккредитованные организации коллективного управления (ОКУ), которые имеют право взимать средства в разных сферах, в том числе с производителей оборудования, с помощью которого можно произвести вот такое копирование", - рассказала она, добавив, что на данный момент прийти к пониманию с ОКУ не удалось.

Так, по словам Куликовой, ОКУ предлагали поднять тарифы в 3-4 раза, обосновывая среднеевропейским процентом тарифов. Со своей стороны, производители и импортеры техники отмечали важность экономического обоснования тарифов именно для Украины, как того требует закон Украины, поскольку покупательная способность европейцев и украинцев все же разная.

В свою очередь старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игорь Десан добавил, что впервые в Украине методологию, по которой можно посчитать экономически обоснованные тарифы разработала Киевская школа экономики. Отправной точкой для разработки методологии стал соцопрос, показавший, какой процент контента украинцы копируют на свои гаджеты, подпадающие под определение частного копирования.

По его словам, важно понимать, что пиратский контент не подпадает под частное копирование, так как по закону Украины облагать сбором можно исключительно легально загруженный контент. При этом, природа стриминговых сервисов вообще не предусматривает возможность копирования. Методология включает покупательную способность украинцев, потребление контента украинцами, уровень нелегального импорта в Украину, стоимость контента и убытки, которые несут авторы. На основе методологии были рассчитаны оптимальные тарифы для Украины.

Председатель комитета интеллектуальной собственности АПИТУ Геннадий Сморжевский подчеркнул, что исследования КШЭ отражают реальную картину, которая есть в Украине.

Он добавил, что последние и мировые тенденции и украинские реалии состоят в том, что стриминг развивается. Даже если в Украине снизится доля пиратского потребления контента, тарифы вряд ли вырастут, потому что она перейдет к стримингу, который не подпадает под определение частного копирования.

"И мы должны понимать, что настанет то время, когда администрирование будет поглощать большую часть сбора и тогда нужно ставить вопрос или о целесообразности сбора или переформатирования. И просьба к Минэкономики - уже сегодня учесть эти тенденции и начать эту дискуссию уже сейчас", - говорит спикер.

Представитель компании Samsung Евгений Школа пояснил, что расчет экономически обоснованных тарифов - это только один шаг к выходу из кризиса в сферах частного копирования и репрографии.

"Эту сферу нужно реформировать, потому что технологии развиваются быстро и, к сожалению, законодательство не может вовремя адаптироваться. И поэтому законодательство нужно менять таким образом, чтобы оно максимально охватывало отношения между правообладателями, импортерами и ОКУ. То определение, которое содержится сейчас в законодательстве по поводу отношения тех или иных устройств к тем, которые могут воспроизводить или не могут воспроизводить, оно создает очень большие проблемы к пониманию как с импортерами, так и с ОКУ", - говорит он.

Наталья Клитная из Ассоциации правообладателей и поставщиков контента напомнила о законопроекте №4537 и призвала объединить усилия вокруг его принятия.

"Авторские и смежные права сегодня переходят в интернет и без создания автоматизированной системы идентификации объектов авторского и смежного права и автоматизированной системы распределения собранных средств, мы идем по ложному пути", - советует Клитная.

Она подчеркнула, что главное в реформе сферы интеллектуальной собственности состоит в том, чтобы и 1 грн, и 10 грн и 1 млн попадали к авторам. А сейчас есть сомнения, что при такой системе, которая есть сейчас, деньги попадают к авторам.

"Главное, чтобы реформа была не ради реформы, а авторы действительно получали деньги. И в этом целесообразным является законопроект № 4537. Давайте его пересмотрим. Я сейчас обращаюсь ко всем причастным к сфере частного копирования! Давайте двигать этот законопроект и создавать условия поступления инвестиций в Украину", - подчеркнула она.