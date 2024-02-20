Бійці ССО показали, як нищать окупантів та їх техніку на Донецькому напрямку (відео)
Воїни Сил спеціальних операцій відпрацювали по колоні окупантів на Донецькому напрямку, внаслідок чого було знищено техніку та особовий склад ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.
"Оператори 8-го окремого полку ССО продовжують нищити противника на Донецькому напрямку, зокрема й за допомогою FPV-дронів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у своєму районі відповідальності екіпаж БпАК виявив рух ворожої техніки. Провівши дорозвідку об’єктів, оператори ССО нанесли по ній удар FPV-дронами.
Внаслідок вогневих уражень знищено:
- БТР;
- БМП;
- інженерну техніку;
- пошкоджено дві БМП.
Крім цього, екіпаж БпАК відпрацював по особовому складу ворога: четверо окупантів знищено, ще один отримав поранення.
Втрати Росії в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 20 лютого, склали 1230 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 404 950 військових. Крім того, ЗСУ збили два літаки.
Зокрема, на Таврійському напрямку загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць. Також було нейтралізовано або знищено 272 БПЛА різних типів.
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