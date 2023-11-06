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Бійці ДУК "Правий сектор" отримали розвідувальний безпілотник та хотпаки від "Української команди"

Понеділок 06 листопада 2023 17:11
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Бійці ДУК "Правий сектор" отримали розвідувальний безпілотник та хотпаки від "Української команди" Фото: бійці ДУК "Правий сектор" отримали розвідувальний безпілотник та хотпаки від "Української команди" (fcebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала ДУК "Правий сектор" черговий розвідувальний безпілотник, а також індивідуальні набори для обігріву бійців, на які продовжує збирати кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Як сказав на днях Валерій Залужний, для змін у війні Україні потрібно багато дронів. "Українська команда" вже передала на передову близько 300 безпілотників. Черговий розвідувальний дрон Mavic 3T передали бійцям 67-ї Окремої механізованої бригади ДУК "Правий сектор". Цей дрон оснащений камерою та тепловізором", - заявив керівник штабу Артур Палатний.

Також волонтери забезпечили бійців 67-ї ОМБр наборами для обігріву. Загалом цієї зими планується обігріти такими хотпаками 50 тисяч бійців.

Збір триває, повідомляють в "Українській команді". Долучитися: ПриватБанк, Монобанк, UA Pay, Повні реквізити.

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волонтери Збройні сили України
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