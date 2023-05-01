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Бійці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків Nissan

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Понеділок 01 травня 2023 18:29
Бійці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків Nissan Фото: бійці 78 полку отримали від волонтера 5 позашляховиків Nissan (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовцям 78 полку ЗСУ передали п’ять позашляховиків Nissan Navara. З їх допомогою бійці будуть евакуювати поранених з поля бою та доставляти боєприпаси, а також зможуть обладнати авто у групу вогневої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтера, власника фінансової компанії Богдана Мисліцького.

Мисліцький каже: машини обирав, опираючись на відгуки та побажання бійців. Тому обрав саме Nissan Navara, бо ця модель показала себе гарно на полі бою - як добре прохідна, маневрена і надійна.

Він сам займається перевезенням авто і ремонтом, сам шукає водіїв та забезпечує їх пальним. Має навіть свою бригаду техніків і слюсарів, які ремонтують ці машини в Теребовлі.

"Шукаю машини у хорошому стані, двигун і колеса - це основне. А на кузов особливо не звертаємо уваги - сьогодні він цілий, а завтра вже може бути подряпаний і в грязюці", - каже Мисліцький.

Також він привозить бійцям амуніцію, дрони та рації, а також доставив з Італії близько 100 машин швидкої допомоги. Від початку війни волонтер направив на допомогу бійцям вже 22 млн грн.

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