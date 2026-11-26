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Корпоративний конфлікт навколо великого аграрного бізнесу на Полтавщині вартістю майже мільярд гривень уже переріс у гучні судові процеси та кримінальні провадження, у які втрутився Офіс Генпрокурора. Чому ця історія важлива для всього аграрного сектору, які ризики виникають для партнерів під час війни та чим може завершитися боротьба за активи – в нашому матеріалі.

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Колишні співвласники агрогрупи на Полтавщині через суд вимагають виплати вартості своїх часток після виходу з бізнесу.

Під час конфлікту 19 тисяч гектарів землі та виробничі комплекси одного з підприємств перейшли іншим структурам за заниженими цінами.

Після подання позовів фінансова звітність ключової компанії змінилася з прибуткової на збиткову, а понад 35 млн грн перерахували пов'язаним ФОПам.

Ця ситуація порушує важливі для всього агроринку питання про те, як на практиці захищаються права партнерів і стабільність активів під час бізнес-суперечок.

На Полтавщині розгортається один із наймасштабніших аграрних спорів останніх років.

Ще недавно це був прибутковий бізнес із тисячами гектарів землі, власною технікою, елеваторами та виробничою інфраструктурою. Тепер колишні партнери з'ясовують стосунки в судах, сперечаються через вартість корпоративних часток, а операції з майном і фінансами підприємств стали предметом уваги правоохоронців.

Колишні співвласники бізнесу намагаються через суди стягнути вартість своїх часток, тоді як частина активів за час спору змінила власників або була переоформлена на інші структури.

Деталі цієї історії вже вивчають не лише господарські суди, а й правоохоронці – від БЕБ та Нацполіції до Офісу Генпрокурора.

19 тисяч гектарів і майже мільярд гривень

У центрі конфлікту – група аграрних підприємств: ТОВ "АГРО ПЕРЕМОГА", ТОВ Агрофірма "ЧБГ", ТОВ "ВІНКОР-АГРО СІВЕР", ТОВ "ФРУКТИ ПОЛТАВЩИНИ" та ТОВ Агрофірма "ЗОРЯ-АГРО".

До серпня 2023 року бізнес належав трьом партнерам: Костянтину Некрасову, Іллі В'ялому та Валерію Орошану. У трьох основних товариствах частки становили відповідно 70%, 20% та 10%. У "ФРУКТАХ ПОЛТАВЩИНИ" В'ялий та Орошан володіли по 25% кожен. "ЗОРЯ-АГРО" повністю належала агрофірмі "ЧБГ".

Масштаб господарства був значним: близько 19 тисяч гектарів землі в обробітку у Полтавській та Чернігівській областях, садівництво, власна сільськогосподарська техніка, транспорт, виробничі бази, склади та паливосховища. "АГРО ПЕРЕМОГА" мала елеваторні потужності приблизно на 80 тисяч тонн зберігання, очисні комплекси та залізничні вагони.

За даними фінансової звітності, на 1 січня 2024 року активи групи оцінювалися у 952,6 млн гривень, валовий дохід становив близько 908 млн гривень. Лише за перше півріччя 2023 року сукупний прибуток підприємств перевищив 180 млн гривень. Нерозподілений прибуток, згідно з наведеними у довідці балансами, становив 669 млн гривень.

За даними відкритих реєстрів (Opendatabot), наразі 100% власником і керівником ТОВ "АГРО ПЕРЕМОГА" є Костянтин Некрасов, а активи лише цього підприємства за три квартали 2026 року перевищили 1 млрд гривень при чистому прибутку майже 152 млн гривень.

Тобто йдеться про бізнес, який не просто мав значні активи до початку конфлікту, а й продовжує демонструвати суттєві фінансові показники. Саме тому питання вартості часток колишніх співвласників і того, що відбувалося з майном підприємств, стало одним із центральних у цій історії.

Коли партнери стали суперниками

За версією Іллі В'ялого та Валерія Орошана, переломним моментом стало 7 серпня 2023 року. Вони стверджують, що Костянтин Некрасов вимагав передати йому належні їм частки – 20% та 10% відповідно. Після відмови, за словами заявників, почалися дії, які вони розцінюють як спробу встановити одноосібний контроль над підприємствами. Уже 9 серпня були заблоковані банківські рахунки агрокомпаній, відкриті в "Полтава-банку". Колишні партнери пов'язують блокування з можливим впливом родини Некрасових на банк.

Наступний епізод датований 17 серпня 2023 року. За твердженням заявників, із використанням підроблених протоколів загальних зборів від 15 серпня було змінено керівників трьох ключових підприємств – "АГРО ПЕРЕМОГА", "ЧБГ" та "ВІНКОР-АГРО СІВЕР".

"Попередніх директорів усунули від управління. А мене і Валерія Орошана після цього перестали допускати на підприємства, позбавили доступу до будь-якої інформації про господарську діяльність. Ми фактично втратили можливість впливати на бізнес", – коментує В'ялий.

Ці люди нібито усунули колишніх співвласників від управління та доступу до підприємств

Вийти з бізнесу – не означає отримати свої гроші

У грудні 2023 року В'ялий та Орошан вийшли зі складу учасників ТОВ "ЧБГ", у березні 2024-го – ТОВ "АГРО ПЕРЕМОГА", а у вересні того ж року – ТОВ "ВІНКОР-АГРО СІВЕР". Однак належних їм виплат за частки, як стверджують колишні співвласники, вони не отримали.

У 2025 році В'ялий, Орошан та інші колишні учасники звернулися до господарських судів із позовами про стягнення ринкової вартості належних їм часток.

Поки колишні партнери намагаються через суди отримати гроші за свою участь у бізнесі, змінюється і структура активів підприємств. Саме ці операції стали ще одним напрямом корпоративної суперечки.

Земля, майно і виробничі потужності: що продавали і куди переходили активи?

За інформацією, викладеною у матеріалах спору, протягом 2023–2025 років земельний банк "ЧБГ" поступово переводився на користь "АГРО ПЕРЕМОГА". Для цього, як стверджують заявники, достроково припиняли договори оренди та укладали договори суборенди.

Окреме питання – незавершене виробництво на земельних ділянках. За даними довідки, його було продано "АГРО ПЕРЕМОГА" за 2 млн гривень, тоді як фактичну вартість заявники оцінюють більш ніж у 100 млн гривень. Відповідну суму, за їхніми твердженнями, списали з балансу "ЧБГ" за рахунок зменшення нерозподіленого прибутку у 2024 році.

Ще один епізод стосується продажу виробничої нерухомості.

Згідно зі звітом про незалежну оцінку, у якому досліджувалася вартість корпоративних прав "ЧБГ", нежитлові будівлі та споруди підприємства за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Піски, вулиця Леоніда Каденюка, 34, були оцінені у 20,29 млн гривень з ПДВ. Йдеться про об'єкти, задіяні у виробничій діяльності господарства.

Однак 27 січня 2025 року цей комплекс виробничої нерухомості було продано за 4,46 млн гривень. До переліку увійшли механічна та сільськогосподарська майстерні, ангар для зберігання техніки, зерносклад площею майже 2,9 тисячі квадратних метрів, склад пестицидів і агрохімікатів, вагова, операторна АЗС, паливні ємності, водонапірна башта, свердловина та інші об'єкти інфраструктури.

Фактично йдеться про цілу виробничу базу, а не про кілька окремих приміщень.

Ще одна угода датована 20 березня 2025 року. За договором купівлі-продажу "ЧБГ" відчужило склад на 200 тонн, критий тік, критий тік на 1200 тонн та зерносховище на 300 тонн. Ціна всього майна, зазначена в договорі, – 684 тисячі гривень.

У матеріалах спору ці операції ставляться під сумнів через можливу невідповідність договірних цін ринковій вартості майна. Окремо заявники порушують питання про правильність нарахування та сплати ПДВ під час відчуження активів.

Різниця між оцінкою нерухомості та ціною її продажу, а також вартість інших відчужених об'єктів – одні з основних претензій колишніх співвласників до операцій із майном.

Бухгалтерія, яка змінила вартість бізнесу

Ще один предмет спору – зміни у фінансовій звітності "АГРО ПЕРЕМОГА". За твердженням колишніх учасників, уже після подання ними позовів у 2025 році до бухгалтерського та фінансового обліку підприємства були внесені зміни, які істотно вплинули на показники його капіталу та прибутковості.

Зокрема, у балансі станом на 28 березня 2024 року показник інших поточних зобов'язань було збільшено з 22,5 млн до 257,043 млн гривень. Водночас нерозподілений прибуток зменшили з 375,995 млн до 52,756 млн гривень. За наведеними розрахунками, такі зміни зменшили капітал підприємства на 323,239 млн гривень.

Змінився і фінансовий результат за 2023 рік. Замість прибутку в 53,44 млн гривень у скоригованій звітності відображено збиток у 227,773 млн гривень. Таким чином, у звітності прибуток змінився на збиток, а показник зобов'язань зріс більш ніж удесятеро.

Колишні учасники вважають, що таким чином могла бути сформована штучна заборгованість майже на 300 млн гривень, а реальна вартість підприємства та належних їм корпоративних часток була штучно зменшена.

Для колишніх співвласників ці зміни мають безпосереднє значення: від фінансових показників підприємства залежить оцінка їхніх часток і сума, яку вони намагаються стягнути через суд.

Гроші пішли через ФОП?

Ще один напрям претензій – перерахування коштів із рахунків аграрних підприємств фізичним особам-підприємцям.

За інформацією заявників, після концентрації активів у ТОВ "АГРО ПЕРЕМОГА" було створено механізм систематичного перерахування коштів із рахунків "ЧБГ", "ВІНКОР-АГРО СІВЕР", "АГРО ПЕРЕМОГА" та "ЗОРЯ-АГРО" на рахунки фізичних осіб-підприємців. За наявними у них даними, через такі операції могло бути виведено понад 35 млн гривень.

Ще одна обставина, на яку звертають увагу заявники: усі ці ФОПи за сумісництвом є співробітниками "Лубнифарм" – підприємства, яке пов'язують із Некрасовим.

Колишні співвласники ставлять питання: хто отримував ці кошти, за які товари чи послуги здійснювалися платежі та чи відповідали вони реальним господарським операціям.

Кримінальні провадження: розслідування є, але питання залишаються

Корпоративний конфлікт не обмежився господарськими позовами. Окремі його епізоди стали предметом кримінальних проваджень.

За заявами В'ялого та Орошана Полтавська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження №42023170000000113 за ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює територіальне управління БЕБ у Полтавській області.

За заявами колишніх директорів також були зареєстровані кримінальні провадження №12023170550001150, №12023170570000998 та №12023270320000518, пов'язані з можливим підробленням документів для державної реєстрації змін. Згодом їх об'єднали в одне провадження – №12023170550001150, яке було закрито. Однак на цьому історія не завершилася.

Генеральний прокурор скасував постанову старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області від 20 березня 2026 року про закриття кримінального провадження №12023170550001150. Йдеться про провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 206 Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура також визнала досудове розслідування неефективним і таким, що здійснювалося з порушенням вимог. Генпрокурор доручив подальше досудове розслідування цього провадження слідчим Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Відомості про прийняте рішення мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Водночас у Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №42025270000000109 від 4 листопада 2025 року за ч. 3 ст. 206 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Таким чином, розслідування окремих епізодів корпоративного конфлікту триває вже у двох областях.

Суди, де вирішується доля сотень мільйонів

У 2025 році колишні учасники звернулися до господарських судів із позовами про стягнення ринкової вартості своїх часток.

Серед справ, які, за наданою інформацією, перебувають у судовому розгляді, – №917/1064/25, №917/1145/25, №917/1286/25 та №917/1764/25. Справи розглядаються в системі господарських судів, зокрема Господарським судом Полтавської області та Східним апеляційним господарським судом. Окремі питання можуть бути предметом розгляду Верховного Суду.

У цій історії є й окремий суддівський аспект. Адвокат Вікторія Сова представляє інтереси Костянтина Некрасова в корпоративному спорі. Водночас вона проходила процедуру добору на посаду судді Закарпатського апеляційного суду, про що свідчать матеріали Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила інформацію щодо її майнового стану, зокрема відомості про 50 тисяч доларів готівкових коштів, подарунок на 15 тисяч доларів та позику чоловіка на 70 тисяч доларів. Позивачі звертають увагу на ці обставини та заявляють про корупційні ризики й можливість впливу на судовий процес.

Тим часом у господарських судах вирішується головне для колишніх співвласників питання: скільки коштували їхні частки та які суми вони мають отримати після виходу з бізнесу.

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Майже мільярд гривень активів, 19 тисяч гектарів землі, виробничі комплекси, елеватори й техніка. За цими цифрами – продаж майна, зміни у фінансовій звітності, мільйонні перекази ФОПам і колишні співвласники, які досі через суди намагаються отримати належні їм гроші. Це не просто суперечка трьох партнерів, а питання про те, наскільки захищені права власності й домовленості між співвласниками, коли бізнес-конфлікт переростає у боротьбу за активи.

Для аграрного сектору це особливо важливо: великі господарства забезпечують робочі місця, сплачують податки, формують валютну виручку та підтримують продовольчу безпеку країни. Під час війни стабільність їхньої роботи залежить не лише від землі й техніки, а й від зрозумілих правил ведення бізнесу та реальної можливості захистити свої права.

Тож куди перейшли активи, хто розпоряджався мільйонами, чи мали фінансові операції економічне підґрунтя і чому колишні співвласники досі не отримали виплат? Якщо порушень не було, це мають підтвердити документи й результати перевірок. Якщо ж вони були – має бути встановлено, хто ухвалював відповідні рішення і хто нестиме відповідальність.

Бо 953 мільйони гривень – не абстрактна цифра, а земля, виробничі потужності, робота підприємств і права людей, які вклалися в цей бізнес. І ця справа стане показовою не лише для її учасників, а й для всього аграрного ринку: чи справді в Україні працюють механізми захисту власності та партнерських домовленостей?