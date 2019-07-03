Битва за столицу: кто пойдет в Верховную раду по мажоритарке в Киеве

Киевлянам предстоит выбрать в Раду 13 мажоритарщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве парламентские выборы зачастую служат маркером избирательного процесса во всей стране. В столице традиционно высокая явка и достаточно прихотливый электорат. "Гречка" на киевских округах обходится кандидатам дороже и не гарантирует победы, как это бывает на периферии. Здесь часто пробуют счастья известные политики и бизнесмены, которым не нашлось места в партийных списках, либо их протеже.

Действующим депутатам в этот раз переизбраться в Раду в столице будет сложнее. В большинстве округов им противостоят "новые лица" при поддержке политсил Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Ранее мы писали о кандидатах в народные депутаты на мажоритарных округах Харькова и Одессы. Кто будет сражаться за 13 столичных мандатов на досрочных выборах в Верховную раду – в материале РБК-Украина.

Голосеево

Голосеевский округ №211 за несколько недель до выборов фактически остался без мажоритарщика. Избранный тут пять лет назад при поддержке БПП Евгений Рыбчинский перешел в "Батькивщину" и решил баллотироваться в следующий созыв Рады в Яворове (округ №122) на Львовщине. На его мандат претендуют секретарь Киевсовета Владимир Прокопив и президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак, выдвинутый партией "Голос".

Объединенных националистов на округе представляет бывший депутат Киевсовета "свободовец" Руслан Андрийко. По Голосеево также выдвигаются помощники двух влиятельных нардепов: главы налогового комитета Нины Южаниной – Михаил Дмитриев, и одного из экс-спонсоров Радикальной партии Сергея Рыбалки – Артем Дубров.

Среди мажоритарщиков по всей Украине заметно выделяется группа "стремящихся" – кандидатов, которые годами пытаются попасть в парламент, меняя округа и партии. Экс-депутат Киевского облсовета Лариса Хобта борется за мандат как минимум с 2007 года. Сначала она выдвигалась от "Нашей Украины", потом от Партии регионов, а в этот раз пыталась заручиться поддержкой "Слуги народа", но в итоге идет как самовыдвиженка.

Президентская партия на этом округе выставила главу общественного совета при Голосеевской РГА Александра Юрченко. Он числится парламентским помощником лидера партии УКРОП Тараса Батенко. Конкуренцию ему составят скандально известный блогер Всеволод Филимоненко, адвокат-телеведущий Ярослав Куц и 23-летний репетитор по английскому языку Борис Стулий.

Владимир Прокопив (kmr.gov.ua)

Дарница

На дарницком округе №212 действующий народный депутат Виталий Сташук поборется с одним из лидеров "Автомайдана", сыном главы партии "Гражданская позиция" Алексеем Гриценко. Тут также баллотируется бывший глава фракции "Самопомич" в Киевсовете, ресторатор Сергей Гусовский. Он участвовал в либеральном объединении "Люди важливі", однако это движение не смогло найти партнеров для участия в выборах и прекратило свою деятельность. Конкуренцию им составит экс-нардеп от "Свободы" Игорь Мирошниченко.

"Слуга народа" здесь выставила заведующего отделением анестезиологии клиники "Борис" Михаила Перебыйниса. Основатель клиники Михаил Радуцкий получил №18 в списке партии. Блогер и волонтер Александр Карпюк, известный под псевдонимом Serg Marco, баллотируется от партии "Демократична сокира". От "Батькивщины" – доверенное лицо Юлии Тимошенко на президентских выборах Виталий Нестор.

В гонку за депутатский мандат на №212 округе включился и бывший глава Киевской горадминистрации Александр Попов. Генеральная прокуратура обвиняет его в соучастии в разгоне студентов на Евромайдане в ночь на 30 ноября 2013 года. На этом округе также идет муж люстрированной главы Печерского суда времен Януковича Михаил Отрош. Его дочь работает судьей в Хозяйственном суде города Киева.

Сергей Гусовский (УНИАН)

Троещина

Округ №213 (Троещина) попробует снова завоевать нардеп Борислав Береза. Его основной конкурент – замглавы КГГА Анна Старостенко, которую выдвинула партия "Европейская солидарность". От политсилы Владимира Зеленского тут идет хирург-стоматолог Артем Дубнов. Не исключено, что часть его голосов заберет директор благотворительного фонда "Слуга народа" Виктор Степаненко.

"Гражданская позиция" выдвинула на округе застройщика Александра Лоенко, "Батькивщина" – предпринимателя Ярослава Быструшкина, который на прошлых выборах шел в Раду от Радикальной партии. Помощница нардепа Натальи Веселовой Елена Стефурак идет на выборы от партии "Сила людей". Саму Веселову также выдвинула эта политсила, но на прифронтовом округе в поселке Зайцево.

"Оппоплатформа" сделала ставку на замдиректора коммунального предприятия "Плесо" Вадима Мотуза. На выборы также идет сооснователь организации "Братья" Александр Сухарский. Прошлой осенью СБУ провела у него обыск по делу о госизмене, где главным фигурантом проходит Елена Бережная. Покорить Троещину пытается и политтехнолог Александр Чубатенко, дважды получавший депутатский мандат от "Батькивщины".

Борислав Береза (Виталий Носач, РБК-Украина)

Березняки и Русановка

Народный депутат Виктор Чумак после участия в ряде политических союзов снова самостоятельно выдвигается по округу №214 (Березняки и Русановка). Конкуренцию на округе ему составят местный депутат Киевсовета от "Солидарности" Олесь Маляревич и ведущий телеканала "1+1" Сергей Швец, который идет в Раду от "Слуги народа". Последнему будет оппонировать руководитель проектов в одноименном благотворительном фонде Александр Швакель.

Партия "Голос" на Березняках и Русановке выдвинула еще одного депутата горсовета – Вадима Васильчука из "Киевской команды" Сергея Гусовского. Националистов на округе представляет вице-президент "Киевмиськбуда" Степан Кударенко, помощник бывшего нардепа от "Свободы" Юрия Сиротюка. Конкуренцию ему составят муж и продюсер певицы Натальи Валевской Владимир Пригладь, а также украинский баскетболист, выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс", Станислав Медведенко. За мандат от Березняков собрался бороться и глава Болградской РГА и депутат Киево-Святошинского райсовета Денис Мусиенко.

Виктор Чумак (фото из открытых источников)

Лесной массив

На Лесном массиве (округ №215) снова баллотируется "свободовец" Андрей Ильенко. "Европейская солидарность" выдвинула против него секретаря комиссии по вопросам собственности Киевсовета Сергея Артеменко. "Слугу народа" представляет глава фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Богдан Яременко. До недавнего времени он возглавлял киевскую парторганизацию партии УКРОП.

"Голос" на этом округе поддержал заместителя гендиректора "Прозорро" Андрея Кузьменко. По этому округу также идет начальник Главного территориального управления юстиции Станислав Куценко. В избирательную гонку включился и официальный дистрибьютор Mercedes-Benz Дмитрия Савенко. "Батькивщина" выставила безработную киевлянку Юлию Юранскую.

Андрей Ильенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще один дарницкий округ – №216 – вотчина Александра Супруненко – брата зятя Леонида Черновецкого, бывшего мэра Киева. Против него "Слуга народа" выставила профессора Аграрной академии Лесю Забуранную. Тут же идет член этой партии Наталья Журавлева и безработный самовыдвиженец Александр Зеленский.

"Батькивщина" выставила на округе борца с незаконными застройками Михаила Ковальчука, хотя тут уже идет депутат Киевсовета от этой политсилы Сергей Паладий. "ЕС" представляет депутат горсовета от "Солидарности" Владимир Левин и его коллега из фракции "Еднисть" Виталий Павлик, бывший помощник Супруненко.

"Гражданскую позицию" представляет одесский активист и политтехнолог Андрей Юсов, националистов – Андрей Рекун, доцент педагогического университета имени Драгоманова. Последнему будет противостоять замглавы "Фонда ветеранов ВОВ" Марина Проскурина от "Оппоблока".

Оболонь

В округе №217 на Оболони на прошлых выборах мандат получил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий. Вместо него в этот раз баллотируется экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Конкуренцию ему составит Герой Украины, ветеран АТО Александр Порхун. "Слуга народа" здесь выставила руководителя медицинской программы офиса реформ при Минобороны Марьяну Безуглую.

"Оппоплатформа" поддержала на округе бывшую активистку организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Оксану Гаврилюк. Тут также идет Николай Коваленко – директор дочернего предприятия корпорации "Укрреставрация", которую связывают с Сергеем Левочкиными. "Партия Шария" поддержала в схватке за оболонский мандат безработного Сергея Ионова. С ним поборется еще один руководитель проектов фонда "Слуга народа" Олег Шарак.

Получить оболонский мандат попробует активистка организации "Почайна" Анна Гончаренко, более известная под псевдонимом Аннабелла Морина. "Гражданскую позицию" представляет Тарас Сирица, бывший помощник Олега Ляшко. Депутат Киевсовета Людмила Костенко выдвинулась от "Европейской солидарности".

Святошино

В действующий состав парламента через Святошинский округ №218 попал Владимир Арьев, на досрочных выборах этим летом он идет по списку "Европейской солидарности". На его мандат претендует Виктория Муха – многолетняя помощница нардепа Александра Третьякова и глава его благотворительного фонда. На данный момент она также действующий депутат Киевсовета во фракции "Солидарность".

"Слуга народа" на округе поддерживает урбаниста и общественного активиста Дмитрия Гурина. Он тесно сотрудничал с девелопером Андреем Ваврышем, которого называют другом главы Офиса президента Андрея Богдана. На бренде политсилы президента попробует сыграть адвокат Тарас Коновал, глава общественной организации "Слуга закона".

Самовыдвиженцем по Святошино идет Тарас Костанчук, которого задержали в начале марта на даче взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за то, чтобы он снялся с выборов. На округе также встретятся выдвиженец от националистов, глава женской футбольной ассоциации города Киева Василий Гончарук и замдиректора "Муниципальной варты" Антон Колумбет от партии "Демократична сокира".

Александр Третьяков (tretiakov.org.jpg)

На соседнем округе №219 баллотируется сам Александр Третьяков. Конкуренцию ему составит Владимир Бондар – помощник нардепа Елены Масориной, и адвокат Алексей Глущенко, партнер заместителя прокурора города Киева Сергей Репецкого. На второй святошинский мандат также претендует депутат 2-го созыва Верховной рады Николай Грабар.

Заместитель директора "Киевблагоустроя" Александр Мягкий выдвинулся от "Оппоплатформы – За життя", депутат Киевсовета от "Батькивщины" Ваган Товмасян идет самовыдвиженцем. С ними конкурирует Андрей Пелюховский, который указал в своей биографии, что является прямым потомком гетмана Ивана Самойловича. Политсила Владимира Зеленского на этом округе поддержала ресторатора и телеведущего Николая Тищенко. По Святошино также пытается избраться Андрей Хилько, который подавал иск с требованием снять Зеленского с выборов накануне второго тура.

Подол

На подольском округе №220 встретятся кандидат от "Слуги народа" Анна Бондар, бывший главный архитектор Киева, которая также работала с Ваврышем, и народный депутат Сергей Лещенко, помогавший Зеленскому во время президентской кампании. В этой политсиле заявили, что не будут поддерживать действующих депутатов, потому Лещенко идет как самовыдвиженец. Но в его рекламе на билбордах указано, что он – "настоящий слуга народа".

Еще один тяжеловес на округе – замглавы Киевской государственной городской администрации Валентин Мондриевский. Его кандидатуру поддержала партия УДАР Виталия Кличко. На Подоле также баллотируются директор Охранной археологической службы Украины Антон Корвин-Пиотровский и два депутата горсовета: Алексей Окопный ("Солидарность") и Юрий Дидовец ("Батькивщина").

С ними соперничают аудитор и ведущий авторской программы на NewsOne Максим Гольдарб, а также замдиректора на канале Савика Шустера, у которого аннулирована лицензия на вещание – Татьяна Кармазина. К гонке на 220-ом округе присоединились полицейский Юрий Кожанов и консультант управления контрразведки СБУ Алексей Мищенко.

Сергей Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Печерск

Округ №221 на этих выборах стал самым желанным для киевских мажоритарщиков. Для участия в выборах на Печерске зарегистрировался 31 кандидат. Среди фаворитов гонки – действующий нардеп Леонид Емец, который баллотируется при поддержке партии "Голос", дипломат и бывший участник ТКГ в Минске Роман Бессмертный, а также скандально известный политтехнолог Владимир Петров.

Предприниматель Александр Гусев был помощником "регионала" Эльбруса Тедеева, а в 2012 году – кандидатом-мажоритарщиком от Объединенной оппозиции. На этих выборах он выдвинулся от "Оппоплатформы – За життя". На этом округе также баллотируется бывший президент канала "Тонис" и экс-глава Федерации бокса Владимир Костерин, а также бывший помощник нардепа Василия Горбаля Евгений Леськив.

Роман Бессмертный (facebook.com/roman.bezsmertnyi)

"Слуга народа" поддержал на округе Анну Пуртову, в штабе Зеленского она отвечала за разработку концепции электронного образования. На ее электорат, очевидно, рассчитывают руководитель проектов в благотворительном фонде "Слуга народа" Алексей Кошевой и исполнительный директор одноименного фонда Богдан Помагайбог. "Европейская солидарность" на округе поддержала Михаила Терентьева, директора коммунального предприятия "Инженерный центр".

Соломенский район

На соломенском округе №222 снова баллотируется народный депутат Дмитрий Андриевский. Конкуренцию нардепу составит его давний помощник и бывший глава Соломенской РГА Максим Шкуро. На округе также хорошо известен Максим Луцкий – бывший проректор НАУ, которого подозревали в махинациях с землями университета. Он уже попадал в парламент от БЮТ, но потом стал одним из первых перебежчиков в "Партию регионов".

"Слуга народа" на округе выставила комедийного актера и руководителя студии "Мамахохотала" Романа Грищука. От националистов идет депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Отдельного внимания заслуживает самовыдвиженец Вахтанг Убирия. Одесским журналистам он запомнился в роли заместителя мэра Одессы. В 2010 году во время конфликта за "Дальницкие карьеры" он угрожал сотрудникам СМИ оружием, стреляя в воздух из пистолета.

Шевченковский район

Нардеп-"свободовец" Юрий Левченко попробует снова получить мандат на шевченковском округе №223. Прошлые выборы запомнились ярким противостоянием Левченко с Виктором Пилипишиным. В этот раз при поддержке "За життя" здесь баллотируется бывший помощник Пилипишина Вячеслав Боядин. Конкуренцию им составят бывший мэр Киева Александр Омельченко и нардеп Виктория Пташник, которую выдвинула партия "Голос".

По Шевченковскому району идет Андрей Подщипков, директор телеканала "112", который входит в неформальный холдинг Виктора Медведчука. В списке кандидатов также присутствует известная телеведущая Татьяна Гончарова. За депутатское кресло борются бизнес-партнер экс-главы СБУ Валентина Наливайченко Сергей Носенко, девелопер Игорь Зубицкий и волонтер Иван Звягин, заручившийся поддержкой "ЕС".

Юрий Левченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" на 223-м округе выдвинула Людмилу Буймистер, экс-менеджера компаний Сергея Таруты, второго номера в списке "Батькивщины". Она возглавляла правление его фирмы GSG Towers и Гданьскую судостроительную верфь. Буймистер также была гендиректором дистрибьюторской компании "Киномания", которая принадлежит семье Таруты.