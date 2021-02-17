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Биткойн превысил уровень в 51 тысячу долларов

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 11:19
Биткойн превысил уровень в 51 тысячу долларов Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Стоимость биткойна в среду, 17 февраля, превысила уровень 51 тысячу долларов и достигла 51 348 долларов. Только в этом месяце цена выросла на 53%.

Об этом сообщает Coindesk.

Накануне самая популярная в мире криптовалюта преодолела психологический уровень в 50 тысяч долларов.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

На новостях от Tesla биткойн на прошлой неделе достиг рекорда в 47 565 долларов.

Затем биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

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