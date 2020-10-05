В Бишкеке на акции протеста пострадали 16 человек

Фото: раненый во время протестов в Бишккеке (t.me/sputnik_kyrgyzstan)

В Бишкеке в результате разгона протестов пострадали по меньшей мере 16 человек. Они были госпитализированы.

Об этом сообщает местное издание kaktus.media.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили четверо пострадавших с различными травмами.

Также десять человек были госпитализированы в Национальный госпиталь, а еще двое - в городскую клиническую больницу №1.

Кроме того, несколько человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики разогнали протесты в Бишкеке световыми гранатами и слезоточивым газом. Силовики также использовали спецтехнику.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.