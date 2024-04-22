На біржі WhiteBIT 24 квітня відбудеться лістинг токена від проекту Усика Ready to Fight

24 квітня 2024 року відбудеться лістинг першого боксерського токена Ready to Fight ($RTF) на провідних світових криптобіржах, включно з WhiteBIT. Старт торгівлі заплановано на 10:30 за UTC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ready To Fight — інноваційний проєкт у сфері SocialFi, що поєднує в собі соціальні мережі та децентралізовані фінанси, надаючи можливість творцям монетизувати свій контент. Це перша соціальна мережа для п'ятдесятимільйонної світової боксерської спільноти, засновниками якої є Олександр Усик та Сергій Лапін.

Амбасадорами проекту виступають такі видатні світові спортсмени як Майк Тайсон, Амір Хан та Ебані Бріджес.

Стратегічними партнерами проєкту стали Світова боксерська рада (WBC), Федерація боксу Саудівської Аравії та Riyadh Season. Ready To Fight об'єднує боксерів, тренерів, агентів, менеджерів та фанатів, інтегруючи бокс із можливостями Web3.0.

Екосистема RTF включає понад 20 унікальних сервісів, серед яких:

Subring : SocialFi-платформа, яка застосовує модель friend.tech для залучення та взаємодії користувачів. Підтримуючи токени, така модель дозволяє творцям заробляти на власному контенті або знаннях.

SocialFi-платформа, яка застосовує модель friend.tech для залучення та взаємодії користувачів. Підтримуючи токени, така модель дозволяє творцям заробляти на власному контенті або знаннях. Cyber Ring : гра, що інтегрує бокс з блокчейн-технологіями, пропонуючи сезонний геймплей з NFT-нагородами.

гра, що інтегрує бокс з блокчейн-технологіями, пропонуючи сезонний геймплей з NFT-нагородами. Questing Platform : інтерактивна система з винагородами за виконання завдань.

інтерактивна система з винагородами за виконання завдань. Web 3 Wallet : застосунок, що підтримує усі основні блокчейн-мережі.

застосунок, що підтримує усі основні блокчейн-мережі. $RTF токен — Перший боксерський токен та ключовий компонент, який керує роботою платформи.

24 квітня о 10:30 (UTC) $RTF токен буде додано на WhiteBIT та інші великі криптобіржі.

На користувачів WhiteBIT чекатиме ряд переваг. Перші токени будуть нараховані інвесторам, амбасадорам та тим, хто вже взаємодіяв з токенами RTF, через 15 хвилин після старту продажів з подальшим періодом cliff та нарахуванням, терміни якого будуть уточнені. Напередодні лістингу, 23 квітня об 11:00 (UTC), відбудеться AMA-сесія у Telegram-каналі WhiteBIT, де користувачі матимуть можливість дізнатися більше про $RTF токен та поставити питання розробникам.

Також, з 22 квітня по 17 травня, RTF спільно з WhiteBIT проведуть Bounty-кампанію, деталі якої будуть оприлюднені найближчим часом у соціальних мережах біржі.

Отже, проект Олександра Усика RTF відкриває нові можливості блокчейн-технології для фанатів боксу по всьому світі.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют.

Компанія співпрацює з Києво-Могилянською академією, МЗС України, є партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT.