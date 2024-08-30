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"Біофарма" вклала понад 2,5 млн доларів у навчання талановитих українців

П'ятниця 30 серпня 2024 19:09
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"Біофарма" вклала понад 2,5 млн доларів у навчання талановитих українців Фото: "Біофарма" вклала понад 2,5 млн доларів у навчання талановитих українців (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фармацевтична компанія "Біофарма" випустила перших учнів, які успішно пройшли практичні заняття у її освітньому проекті "БіоШкола". Більшість школярів, які навчалися на базі компанії є призерами всеукраїнських та міжнародних олімпіад з біології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

На підприємстві зазначають, що підтримують талановиту молодь, яка хоче пов’язати своє життя з наукою у сферах імунології, мікробіології, онкології, кардіохірургії, педагогіки тощо.

Інвестиції "Біофарми" в освітній проєкт склали понад $2,5 мільйона.

"Я радий, що ми познайомилися, що ви знайшли час до нас приїхати, що батьки вас відпустили, що ви усі ці три тижні провели у нас. Мені сподобалися ваші презентації, і я впевнений, що кожен з вас створить свій унікальний успішний проєкт. Я вірю в успіх кожного з вас і з повагою до цього ставлюсь", - зазначив президент компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко.

За словами керівниці "БіоШколи" Надії Осипчук, новий курс навчання у них розпочнеться вже у вересні - з безкоштовних онлайн-занять, на яких учні поглиблюватимуть свої теоретичні знання у різних напрямках біології. Починаючи з січня знову відкриє практичні заняття на своїй базі.

"Ми плануємо провести другий етап для учнів "БіоШколи" у січні, на якому буде здійснений запуск біотехнологічного процесу, щоб наші учні зрозуміли усі нюанси, починаючи від стартової точки", - наголосила Осипчук, додавши, що для "БіоШколи" закуплять спеціалізоване профільне обладнання для роботи й навчання молодих науковців.

&quot;Біофарма&quot; вклала понад 2,5 млн доларів у навчання талановитих українців

Єфименко, який є спонсором всеукраїнських олімпіад з біології, також зазначив, що компанія підтримуватиме грантами талановитих випускників, які хочуть отримувати вищу освіту в українських університетах, зокрема в напрямку біотехнології.

"Звичайно, ми б хотіли, щоб це було в України. Хто буде вступати в Україні, ми обов'язково допомагатимемо грантами", - сказав Єфименко.

Нагадаємо, "Біофарма" у 2024 році відкрила школу біології "БіоШкола" на базі основних виробничих потужностей компанії у Білій Церкві.

За словами Єфименка, компанія підтримує талановитих дітей, "щоб їхні майбутні біотех-стартапи стали прикладом успіху в Україні".

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