Більшу частину подорожчання ліків за три воєнні роки створила аптечна ланка, - учасники ринку

Саме роздрібна ланка, а не виробники, спричинила найбільше зростання цін на лікарські засоби для кінцевого споживача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

Так, у період з січня 2022 по січень 2025 року:

• ціни виробника зросли в межах 18–45%;

• роздрібна ціна - тобто ціна в аптеці - зросла на 79%;

• аптечна націнка в гривні збільшилася на 125–340%.

При цьому, за інформацією учасників фармринку, загальні реальні витрати виробників після реформи ціноутворення значно перевищили економію від маркетингових платежів, які становили близько 814,66 млн гривень. Водночас фармвиробники були змушені виплатити дострокові платежі за маркетинговими договорами - майже 1,53 млрд грн.

Разом з тим учасники ринку зазначають, що на ринку після запровадження обмежень на маркетингові виплати почала фіксуватися тенденція до зростання роздрібних націнок з боку низки мереж аптек на тлі зниження закупівельних цін.

Таким чином, аптеки піднімають націнки до максимально дозволеного рівня, не маючи на це об’єктивних причин.

"Це не лише питання економіки, це питання довіри. Ми не могли більше платити за схеми, і держава не могла цього більше ігнорувати", - зазначають учасники ринку.

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про обмеження націнок на 100 найбільш популярних лікарських засобів.

Документ також передбачає заборону маркетингових договорів між аптеками та виробниками, обмеження оптових та роздрібних націнок (не більше 8% для дистриб’юторів та 35% для аптек), а також посилення контролю за дотриманням ліцензійних вимог в аптечному бізнесі.

Нові правила почали діяти з 1 березня 2025 року. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, протягом березня ціни на відповідні позиції в аптеках знизилися в середньому на 25%.