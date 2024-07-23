Більшу частину коштів з фонду "єВідновлення" витратили на інші потреби, - Шуляк

Для фінансування виплат за програмою "єВідновлення" можна використовувати не лише кошти міжнародних партнерів України, але і з резервного фонду бюджету. Але для цього потрібне відповідне рішення уряду.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, якщо цього не зробити, є ризик поглибити проблему з житлом для ВПО та не повернути з-за кордону кілька мільйонів вимушених емігрантів.

У 2023 році програма "єВідновлення" фінансувалася з коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, який у минулому році створювати спеціально під цю програму. В фонд було направлено більш ніж 60 млрд грн.

З них 17 млрд грн – це були перші кошти з арештованих активів російського "Сбербанку", який працював на території України. Інша велика сума – прибуток НБУ, який було вирішено спрямувати до цього фонду. Але станом на сьогодні сьогоодні з цього фонду на компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло було витрачено лише 12 мільярдів.

"Всі інші гроші були витрачені на інші об’єкти, пов’язані з ремонтом інфраструктури тощо. Тому мені здається, якщо у Фонді ліквідації наслідків вже немає грошей, то можна використовувати резервний фонд, як він використовується для інших потреб. Але не зволікати. Сьогодні ми бачимо, що Уряд спрямував на ці потреби кошти, які надійшли від наших партнерів, але не з резервного фонду, або з інших власних джерел. Хоча ми розуміємо, що самих заявок, які вже надійшли до органів місцевого самоврядування, набагато більше", - підкреслила Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що з початку травня, коли був звільнений віце-прем’єрміністр Олександр Кубраков, спостерігалося певне гальмування програми "єВідновлення". Пройшло вже майже три місяці і лише буквально нещодавно уряд виділив майже 7 млрд гривень на фінансування "єВідновлення", що може бути певною ознакою того, що відповідне лідерство за програмою не взяв на себе ні прем’єр-міністр, ні тимчасово виконуючий обовʼязки Міністерства відновлення.

"Це дуже погано для програми. Я вважаю, що на сьогодні уряд повинен максимально сконцентруватися на тому, щоб людям допомогти вирішити цю житлову проблему. Тому що це, перш за все, питання і повернення в Україну людей, які знаходяться за кордоном, і допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які на сьогодні мають зруйноване або пошкоджене житло", - зауважила нардепка.

Вона також додала, що станом на сьогодні загальна сума коштів, на яку власникам пошкодженого і знищеного житла погодили виплати, перевищила 20 млрд гривень. Це ті кошти, які мали б отримати громадяни. Але по факту це змогли зробити далеко не всі з них.

"Коли виплати? Це питання до уряду. Саме Кабмін приймає відповідні постанови, коли направляє фінансування на той чи інший етап або компонент програми. Це ж саме стосується і компенсацій для громадян, чиє житло розташоване на ТОТ. В законодавчій рамці ця можливість уже є. Відповідні постанови Кабінету міністрів вже ухвалені. Експериментальний проєкт на базі Мелітополя пройшов успішно. І ми впираємося лише в питання грошей. І, мабуть, в розставлення правильних пріоритетів саме для Уряду", - резюмувала Олена Шуляк.



