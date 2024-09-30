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Більше розкоші: Volkswagen змінить концепцію розробки інтер'єрів машин

Понеділок 30 вересня 2024 15:50
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Більше розкоші: Volkswagen змінить концепцію розробки інтер'єрів машин Фото: Volkswagen змінить концепцію розробки інтер'єрів машин (vw-mms.de)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen планує відмовитися від використання на свої авто салонів з дешевого пластику. Таким чином німецький автовиробник шукає способи зробити інтер'єри більш преміальними.

Про це заявив керівник відділу дизайну Енді Міндт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Gear.

У пріоритеті Volkswagen залишиться функціональність, а не химерність, але надмірна економія залишиться в минулому.

"Ми спробуємо відмовитися від дешевого пластику і вкласти гроші в тканини", - підкреслив Міндт.

За його словами, прикладом розумної економії може бути спрощення дверної карти. Зараз вона складається з трьох частин, але в майбутньому ця деталь буде відформована з одного елемента з ручкою дверей і підлокітником посередині. Дизайнери сфокусуються на точках зіткнення, тобто продовжать вкладатися в ті елементи, які більше спільно використовуються водієм та пасажирами.

Цікаво, що зухвалий дизайн у Volkswagen не вважають крутим: необхідності бути агресивним на публіці немає. На думку менеджерів, важливо надавати автомобілю приємного вигляду, і це дозволить клієнтам виділятися.

У деталі нових моделей Volkswagen обидва керівники дизайнерських бюро не вдавалися, але зазначили, що робота ведеться і над електромобілями, і над авто з ДВЗ.

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