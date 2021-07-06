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Билеты на финал Евро-2020 за прививку от COVID. В Лондоне объявили розыгрыш

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Лондон, Вторник 06 июля 2021 12:37
Билеты на финал Евро-2020 за прививку от COVID. В Лондоне объявили розыгрыш Билеты на финал Евро-2020 в Лондоне разыграют среди вакцинированных от COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Мэр Лондона Садик Хан объявил розыгрыш билетов на финал чемпионата Европы-2020. Победителей будут выбирать среди тех, кто получит прививки против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

"В воскресенье Англия может сыграть свою величайшую игру с 1966 года - и людям, которые получат первую вакцину от коронавируса, предлагается шанс выиграть билеты на финал чемпионата" - говорится в сообщении.

По его словам, будет разыграно несколько билетов на финал Евро-2020, который пройдет на Уэмбли в Лондоне, а также 50 пар билетов на фан-зону на Трафальгарской площади.

Указано, для того, чтобы участвовать в розыгрыше людям необходимо предъявить доказательства, что они получили первую дозу препарата в центре вакцинации или записались на прием.

Кроме этого, люди, которые опубликуют в свои социальных сетях сообщение о наличии вакцины или запись на прививку, будут указаны в розыгрыше дважды.

"Очень важно, чтобы мы продолжали увеличивать количество молодежи, желающих пройти вакцинацию",- подчеркнул Садик Хан.

Известно, что онлайн-розыгрыш начнется в среду, а все подробности будут опубликованы в социальных сетях мэра.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, матч будет проходить в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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