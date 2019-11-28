Билецкий назвал аморальным законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО и Крыма

Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

Билецкий прокомментировал законопроект №2083-д

Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий раскритиковал законопроект № 2083-д о реализации права на пенсию гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале политика.

Проект закона был представлен на рассмотрение парламента 26 ноября представителями партий "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членами депутатской группы "За будущее".

Билецкий заявил, что считает указанный законопроект аморальным и капитулянтским.

"Этот законопроект касается не только жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, но также - начисления пенсий крымским пенсионерам. Для получения пенсии достаточно быть в реестре или предъявить документы ОРДЛО или Крыма - не нужны другие документы. То есть Украина по сути официально признает документы ОРДЛО и оккупированного Крыма. Больше не нужно регистрироваться как внутренне перемещенное лицо. 700 тыс. пенсионеров, которые никогда не выезжали и не собираются из так называемых "ЛДНР", смогут получать пенсию", - рассказал Билецкий.

Политик также отметил о рисках, скрытых в законопроекте № 2083 - д. В частности, речь идет о выплате задолженности по пенсиям перед жителями оккупированных территорий за последние 3 года. Добавляется, что такую компенсацию смогут получать не только сами пенсионеры, но также и их родственники (в случае смерти пенсионера).

"Пенсии, не полученные в результате боевых действий, будут выплачиваться за весь период без ограничений. В том числе - наследникам. На июль 2018 Украина, как считает нынешняя власть, задолжала пенсионерам "ЛДНР" 62 млрд грн. Сейчас эта сумма, думаю, достигает 80 млрд грн. Если пенсионер умер, а внук, например, служит в армейском корпусе "ЛДНР", то пенсию мы будем выплачивать непосредственно ему. Украинские учителя, шахтеры, врачи не получают зарплату уже 2 месяца, как признал премьер-министр Гончарук. Жители оккупированных территорий смогут получать 2 пенсии, когда наши пенсионеры едва выживают на одну. А в чем тут справедливость?", - подчеркнул Билецкий.

Лидер "Национального корпуса" добавил, что подобные законопроекты направлены на поддержку боевиков и ведут к капитуляции Украины. Он также заявил, что не понимает, почему указанный законопроект приняло Агентство ООН по делам беженцев.

"То есть ООН поддерживает амнистию для боевиков, автономию Донбасса. В Ливане они хотят разоружить боевиков, а в Украине - амнистировать и выделить им дополнительные деньги", - сказал он.

В конце Билецкий обратился к украинской власти и призвал отказаться от Минских соглашений и прекратить сдавать государство врагу.