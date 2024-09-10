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Бідний розкрив топ-симпатика України в світі спорту та згадав найбільш ворожу федерацію

Київ, Вівторок 10 вересня 2024 16:29
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Бідний розкрив топ-симпатика України в світі спорту та згадав найбільш ворожу федерацію Фото: Матвій Бідний повноцінно очолив відомство восени (mms.gov.ua)
Автор: Андрій Костенко

Росіяни впродовж десятків років вкладали мільярди нафторублів, аби впливати на міжнародний спорт. Результати цих фінансових вливань залишаються вкрай відчутними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава Міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний.

Атлети з Росії та Білорусі таки взяли участь в Олімпійських іграх-2024, хоча й у нейтральному статусі. МОК допустив до змагань 15 спортсменів з російським паспортом та 16 – з білоруським.

Якщо одні міжнародні федерації послідовно не допускають росіян до змагань, то інші – не вбачають у цьому нічого "протизаконного". Як наслідок, на перший план виходить фактор особистості.

"Президент Світової легкої атлетики лорд Себастьян Кое домігся принципового рішення відсторонити усіх росіян з усіх дисциплін та видів змагань. У керівництві цієї організації немає жодного росіянина, а сам Кое системно підтримує Україну та зустрічався з Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки підтримки України", – зазначає міністр.

Бідний розкрив топ-симпатика України в світі спорту та згадав найбільш ворожу федерацію

Фото: Себастьян Кое під час зустрічі з Володимиром Зеленським (mms.gov.ua)

Водночас чиновник наводить приклади й іншого характеру. Всесвітня федерація боротьби, де два віце-президенти – росіяни Міхаъл Маміашвілі та Наталья Яригіна. Маміашвілі навіть заявляв, що російські атлети мають приїхати на Олімпійські ігри на танках.

Бідний переконаний, щоб очистити світову спортивну спільноту від таких діячів, Україні треба розвивати спортивну дипломатію, просувати своїх представників до керівництва міжнародних спортивних організацій та прибирати звідти росіян.

Бідний розкрив топ-симпатика України в світі спорту та згадав найбільш ворожу федерацію

Фото: Міхаіл Маміашвілі марив поїздкою до Парижа "на танках" (eadaily.com)

До слова, міністр молоді та спорту оцінив результати України на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024 Матвій Бідний Міністерство молоді та спорту
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