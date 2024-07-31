Безпілотники на полі бою переважають за ефективністю артилерію, - ЗСУ

Безпілотники на фронті переважають за ефективністю класичні види зброї. Це стосується й артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Відповідну заяву зробив заступник головнокомандувача ЗС України полковник Андрій Лебеденко під час хакатону від Brave1 Precision. Він зазначив, що протягом останніх майже трьох років на фронті відбулися суттєві технологічні зрушення. ЗСУ потребують постійного покращення безпілотних систем - машинне бачення, елементи штучного інтелекту, рої безпілотників та сучасні засоби РЕБ.

Командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський наголосив, що безпілотники працюють у небі, воді та на суші. Він додав, що ЗСУ мають великий досвід у роботі з дронами у повітрі, які працюють на тактичній глибині (до 20 км). Україна має більше 165 тільки повітряних засобів.

"Наразі спілкуємось з виробниками, визначаємо напрямки щодо вдосконалення цієї глибини. І закликаємо виробників приєднатися до нас, завітати на наші полігони та разом вдосконалювати необхідну для ЗС України зброю і засоби", - сказав Сухаревський.

За словами заступника головкома ЗСУ Лебеденка, безпілотні системи на полі бою "вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією".

Відповідно, пріоритетні напрямки для ЗСУ та виробників зброї - також технологічні. Це перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейна боротьба, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні (до 100 км) та стратегічні глибини (понад 100 км).